特斯拉 FSD 将迎重要升级：可避路面坑洼，导航学习用户驾驶习惯

IT之家 10 月 4 日消息，特斯拉的 FSD（监督版）今年取得了长足进展：业务向欧洲市场拓展，商用无人驾驶 Robotaxi 也正式落地。不过即便是忠实使用者也清楚，这套系统依旧存在若干长期未能解决的短板。车主反馈最多的两大痛点集中在路线规划与破损路面问题：导航会莫名其妙绕路；FSD 还会径直开过容易扎破轮胎的坑洼路面。

好在这两大问题很快就有望得到修复。Shopify 高管法尔汉 · 塔瓦尔（Farhan Thawar）在 X 平台发帖称赞 FSD v14.3.10 版本，同时也提到破损的沥青路面以及顽固的导航选路逻辑仍是他使用过程当中最大的困扰。

特斯拉 AI 团队首席软件工程师菲尔 · 段（Phil Duan）直接对此作出回复，确认“针对这两方面的改进即将上线。”

IT之家注意到，自动避让路面坑洼是用户呼声最高的功能之一，特斯拉自 2019 年起就已经对此作出过承诺。近期埃隆 · 马斯克也表示坑洼避让功能很快就会正式推出；自今年春季 FSD v14.3 版本开始，特斯拉更是已经在版本更新说明中将该项功能列为待上线改进项。

现阶段的版本偶尔已经可以观察到类似效果。一名测试人员使用 FSD v14.2.2.5 时录下一段视频：车辆行驶时会微调位置，让开裂的路面坑洼刚好处于两侧车轮之间安全通过。但目前尚无法确认神经网络究竟是识别出了坑洼，还只是对一处无法判定的路面异常做出反应；并且该行为在近期各个 FSD 版本当中表现并不稳定。

一旦特斯拉正式推出坑洼避让，这种偶尔出现的避险动作就会转变为稳定可靠的行驶逻辑。以后不再需要驾驶员手动接管来保护轮毂、保障乘坐舒适性，FSD 可以实时识别破损路面，平稳转向绕开坑洼。

导航逻辑同样会迎来大规模重构。虽然 FSD 处理变道、转向的表现尚可，但车主经常吐槽整体选路逻辑：系统总是固执地选择奇怪的支路绕行，而不是沿用车主日常通勤习惯的路线。

特斯拉的解决思路是让 FSD 学习用户的日常驾驶习惯。系统分析驾驶员人工介入的操作，把用户手动选择车道、轻打方向盘的操作当作训练反馈。如果你总是无视导航规划的绕行路线，坚持走自己偏好的高速出口或者城市地面道路，后续出行时 FSD 就会记住这一偏好，不再和驾驶者“较劲抢方向盘”。该新功能建立在特斯拉此前上线的「偏好路线」（Preferred Routes）特性的基础之上。

除此之外，这套学习机制还会延伸至终点停车环节。后续版本的 FSD 将会学习你的停车习惯：记录你是习惯倒车驶入自家车道、紧贴车库墙体留出人行空间，还是停车时与高大路沿保持更远距离。完成学习之后，车辆在自动泊车时就会尽量模仿这些个人习惯。

除坑洼感知与更智能的路线规划以外，特斯拉还正在把 Grok 直接整合进 FSD 的整套系统。驾驶员不再需要点击屏幕菜单；很快就可以使用自然语音直接下达自动驾驶指令，例如要求车辆在某个路口转弯、停放到指定位置，或是临时更改行驶路线。再加上已经上线的自动避险功能 —— 该功能可以在人工驾驶状态下重新激活 FSD 辅助避险。看得出来，特斯拉当下正在紧锣密鼓迭代 FSD。

坑洼避让最初写进了 v14.3 版本更新说明当中，但目前尚不清楚这项升级究竟会随近期的小版本补丁推送，还是等到 FSD v15 架构才正式亮相。FSD v15 预计会带来一次重大神经网络升级，参数量达到 100 亿。无论上线节奏如何，让车辆学会避让路面坑洼、记住车主偏爱的通行道路，都将会让日常自动驾驶通勤的体验顺滑不少。