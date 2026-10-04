谷歌在英国应诉 12 亿英镑集体诉讼，被指 Play 商店向消费者转嫁高额佣金

IT之家 10 月 4 日消息，谷歌即将应诉一桩索赔金额 12 亿英镑（IT之家注：现汇率约合 106.75 亿元人民币）的诉讼。该诉讼指控十余年间，数百万英国安卓手机用户在应用下载业务上一直被多收费用。这也是针对大型科技企业市场势力的又一起法律纠纷。

如果开庭前夕未能达成和解，这起由堡垒投资集团（Fortress Investment Group）出资、阿布扎比穆巴达拉（Mubadala）投资部门提供支持的针对谷歌的集体诉讼，将于本周在伦敦开启为期七周的庭审。

如果这起反垄断诉讼原告胜诉，大约 2000 万名消费者有望获得赔偿，平均每人约 60 英镑（现汇率约合 533.8 元人民币）。

原告方指控，自 2015 年以来，谷歌的母公司 Alphabet 遏制市场竞争，针对安卓系统下从谷歌 Play 商店下载的软件收取“过高”费用。

谷歌否认自身存在任何反竞争行为。在抗辩意见当中，谷歌提出：安卓相比竞品平台可以给用户带来更多选择；同时 Play 商店能够保护用户免受网络安全威胁。

本次诉讼的前身是去年苹果的同类案件，当时英国竞争上诉法庭裁定，苹果通过 App Store 对应用下载征收不公平费用，原告取得阶段性胜诉。

目前苹果仍在对该判决提出上诉，上诉法院将于明年审理此案。

今年 8 月，谷歌已经同意支付 2.6 亿英镑（现汇率约合 23.13 亿元人民币），和解英国另一桩相关案件；该案件代表数千名软件开发者，针对 Play 商店下载佣金发起索赔。

即将开庭审理的这桩案件，集体诉讼的首席代表是消费者政策专家莉兹 · 科尔（Liz Coll）。她主张，谷歌向软件开发者收取的高额佣金，最终转嫁到普通消费者身上，体现为更高的应用售价。

科尔向《金融时报》表示，很多消费者并不知晓谷歌对手游、社交约会以及音乐流媒体这类移动端应用最高收取 30% 的佣金。

2023 年，谷歌在美国加州输掉了一桩备受关注的官司。《堡垒之夜》的开发商 Epic Games 起诉谷歌，并胜诉。法院认定谷歌与手机厂商、运营商以及游戏开发商签署排他协议、设置收益分成的做法属于违法行为。

旧金山的该案法官当时判令谷歌开放安卓系统，允许竞争对手搭建自有应用商店与支付体系。经过多轮上诉之后，谷歌与 Epic 于今年 3 月达成和解。

同样是 2023 年，谷歌支付 7 亿美元（现汇率约合 47.04 亿元人民币），和解美国多州联合发起的反垄断诉讼。各州指控谷歌合谋排挤其他第三方支付系统，继而向用户超额收费。

科尔本次索赔的范围还包含订阅服务以及游戏道具这类应用内购买项目；而应用内消费如今已经成为科技巨头一项重要收入来源。

“诚然这笔赔偿金对于这家企业而言只是九牛一毛。但这件事有着非常切实而且重要的意义：让大家明白企业不能够肆意行事，受害者有权寻求补偿。我相信我们可以撼动这个商业帝国的一部分根基。”科尔说道。

原告诉称，谷歌为竞争对手的应用商店设置准入壁垒，同时强制手机厂商在新机上预装 Play 商店。

科尔补充说明，12 亿英镑（现汇率约合 106.75 亿元人民币）是原告方估算的潜在赔偿总金额；该数值一定程度上参考了此前苹果案件当中法庭作出的事实认定。

最终是否判给赔偿金、赔付数额取决于多项因素，其中就包括法庭认定开发者究竟把多大比例的所谓“超额收费”转嫁到消费者身上。

谷歌称自身收取的佣金费率多年以来已经有所下调。

谷歌向法庭提交的辩护材料指出，Play 商店当中绝大多数应用本身是免费的；规模靠前的全部应用开发者里面，仅有大约 3% 需要实际缴纳费用。

谷歌还提出，如果安卓平台大量涌现未经核验的新兴应用商店与支付渠道，诈骗案件将会随之增多，进而损害普通用户的利益。

“在选择应用以及应用商店这件事上，安卓给予用户的选择权高于其他任何移动端平台；与此同时 Play 商店的费率已经处于市场较低水平。”谷歌表示，“这起集体诉讼无视用户拥有的选择权，也无视我们所处的竞争市场环境。我们将会积极为自身的业务进行辩护。”