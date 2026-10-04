苹果 iPhone 18 Pro 系列手机海南免税价格出炉：相比官网正价便宜约 200-1430 元

IT之家 10 月 4 日消息，随着苹果 iPhone 18 Pro 系列手机正式发售，目前有许多网友陆续晒出了系列手机在海南免税后的价格（不同授权店价格不一，下列价格仅供参考），IT之家整理如下：

苹果 iPhone 18 Pro

256GB：原价 9999 元，免税价约 9299-9499 元，省约 500-700 元

512GB：原价 11999 元，免税价约 11159 元，省约 840 元

1TB：原价 15499 元，免税价约 14419 元，省约 1080 元

2TB：原价 20499 元，免税价约 19069 元，省约 1430 元

苹果 iPhone 18 Pro Max

256GB：原价 10999 元，免税价约 10699-10799 元，省约 200-300 元

512GB：原价 12999 元，免税价约 12609 元，省约 390 元

1TB：原价 16499 元，免税价约 16099 元，省约 490 元

2TB：原价 21499 元，免税价约 20859 元，省约 640 元

IT之家注：单纯专门飞一趟去海南买免税 iPhone，实际上机票酒店成本远超差价。但如果本来就要去海南旅游、出差或转机，顺路买就相对划算。

具体免税政策方面，持海南身份证、居住证、社保卡的中国公民，以及在琼工作生活的境外人士可直接凭证件前往消费品免税店选购心仪商品（每人每年累计免税额度为 1 万元，不限购买次数），结账后检查商品完好，现场即可带走，无需额外等待，无需办理其他手续。