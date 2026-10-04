2026 年国庆假期有关部门将发放超 3.1 亿元消费券，叠加地方配套补贴激活市场活力

IT之家 10 月 4 日消息，据央视新闻报道，今年第四批 625 亿元超长期特别国债支持消费品以旧换新资金赶在国庆假期前落地，“十一”长假期间，国家消费品以旧换新政策叠加地方配套补贴，国补和地补协同发力，有效激活节日市场消费活力。

央视新闻表示，今年国庆假期，依托 1000 亿元财政金融协同促内需专项资金，个人消费贷款贴息政策正加速落地，国庆文化和旅游消费月期间，各地将举办超 2 万场次文旅活动，发放超 3.1 亿元消费券等消费补贴，为居民游客假期出游提供更丰富的选择、更舒心的体验。

此外，国庆假期，各地还因地制宜打造特色消费场景，文旅、体育、休闲深度融合，打出差异化促消费组合拳，让假日消费更有新意、更具活力。

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