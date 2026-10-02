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比亚迪日本市场专属纯电 K-Car“海獭”Racco 上市 2 个月，累计订单超 1800 辆

2026/10/2 16:44:13 来源：IT之家 作者：沁沧（实习） 责编：沁沧
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IT之家 10 月 2 日消息，据日媒 Mynavi News 报道，比亚迪为日本市场推出的专属纯电 K-Car“海獭”Racco 最新销售数据现已出炉。

比亚迪海獭是比亚迪于 2026 年 7 月 28 日在日本市场正式推出的纯电 K-Car，全系共推出以下 3 款配置车型：

  • 200：续航 210 km（电池容量 22.4 kWh），售价 214.5 万日元（IT之家注：现汇率约合 91,268 元人民币）

  • 300 Plus：续航 320 km（电池容量 35.84 kWh），售价 239.8 万日元（现汇率约合 10.2 万元人民币）

  • 300 Premium：续航 320 km（电池容量 35.84 kWh），售价 249.7 万日元（现汇率约合 10.6 万元人民币）

比亚迪日本乘用车销售公司 BYD Auto Japan 社长东福寺厚树（Atsuki Tofukuji）透露，截至 2026 年 9 月 27 日，Racco 的累计订单量已达 1,832 辆。从各配置车型的订单构成来看，顶配版本“300 Premium”占据了绝大份额，占比高达 85%

在车身颜色方面，“极地白”最受欢迎，占全体的 44%，“芝士黄”以 20% 的比例排名第二；从下单用户构成来看，新用户占 82%，BYD 既有车主（换购 / 增购）占 12%，熟人介绍等占 5%。

东福寺厚树指出，Racco“300”系列所搭载的动力电池面临跨区域供应紧缺。受此制约，300 系列车型的交付进度此前有所放缓，但目前已按计划于 9 月内陆续启动交付。截至目前，该系列累积的未交付订单已达约 1,300 辆。

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关键词：海獭比亚迪KCar

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