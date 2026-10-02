比亚迪日本市场专属纯电 K-Car“海獭”Racco 上市 2 个月，累计订单超 1800 辆

IT之家 10 月 2 日消息，据日媒 Mynavi News 报道，比亚迪为日本市场推出的专属纯电 K-Car“海獭”Racco 最新销售数据现已出炉。

比亚迪海獭是比亚迪于 2026 年 7 月 28 日在日本市场正式推出的纯电 K-Car，全系共推出以下 3 款配置车型：

200 ：续航 210 km（电池容量 22.4 kWh），售价 214.5 万日元（IT之家注：现汇率约合 91,268 元人民币）；

300 Plus ：续航 320 km（电池容量 35.84 kWh），售价 239.8 万日元（现汇率约合 10.2 万元人民币）；

300 Premium：续航 320 km（电池容量 35.84 kWh），售价 249.7 万日元（现汇率约合 10.6 万元人民币）。

比亚迪日本乘用车销售公司 BYD Auto Japan 社长东福寺厚树（Atsuki Tofukuji）透露，截至 2026 年 9 月 27 日，Racco 的累计订单量已达 1,832 辆。从各配置车型的订单构成来看，顶配版本“300 Premium”占据了绝大份额，占比高达 85%。

在车身颜色方面，“极地白”最受欢迎，占全体的 44%，“芝士黄”以 20% 的比例排名第二；从下单用户构成来看，新用户占 82%，BYD 既有车主（换购 / 增购）占 12%，熟人介绍等占 5%。

东福寺厚树指出，Racco“300”系列所搭载的动力电池面临跨区域供应紧缺。受此制约，300 系列车型的交付进度此前有所放缓，但目前已按计划于 9 月内陆续启动交付。截至目前，该系列累积的未交付订单已达约 1,300 辆。

相关阅读：