韩国多家银行遭黑客攻击致个人信息泄露，总统李在明下令彻查

IT之家 10 月 4 日消息，据韩联社今日报道，韩国总统李在明 4 日就近期商业银行等多家金融公司遭到黑客攻击事件下达指示，要求有关部门彻底调查并制定切实有效对策。

总统府青瓦台首席发言人姜由桢发布上述消息。姜由桢指出，李在明听取了有关金融机关和公共机关发生的个人信息泄露事件及应对情况的报告。他要求有关部门严肃对待此次事件，展开彻底调查并采取应对措施。

据金融部门和金融行业消息，新韩银行、KB 国民银行、韩亚银行、BNK 釜山银行等部分客户的个人信息泄露，储蓄银行、贷款公司也遭到黑客攻击。金融委员会委员长李亿远、金融监督院院长李粲珍当天下午在中央政府首尔办公楼召集金融机构协会会长、发生信息泄露事件的金融公司首席执行官召开紧急会议。

据IT之家此前报道，新韩银行用于贷款代理机构查询业务的系统自 9 月 28 日起连续 3 天遭到攻击，共有 25729 名客户的信息可能因此泄露。国民银行 9 月 30 日透露自家员工使用的移动业务支持系统遭到攻击，119 名客户的信息被窃取。同日，韩亚银行也表示，其销售支持系统发生信息泄露，涉及 89 名客户。而 BNK 釜山银行 10 月 1 日发现 11 名外包开发人员的个人信息遭到泄露，友利银行和 NH 农协银行也发现异常外部访问尝试。

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