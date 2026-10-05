“机器人通用大脑”受追捧：FieldAI 拟融资 7 亿美元，估值达 100 亿美元

IT之家 10 月 5 日消息，FieldAI 正在为人形机器人、无人机等各类机器人打造一款通用大脑。投资者正为重押这一发展愿景投入巨资。

据《商业内幕》报道，一位了解本次交易的人士透露，这家机器人企业正在融资 7 亿美元（IT之家注：现汇率约合 46.97 亿元人民币），投后估值达到 100 亿美元（现汇率约合 671.04 亿元人民币）；短短一年多时间之内，其估值就翻至原先的五倍。

该公司上一轮估值为 20 亿美元（现汇率约合 134.21 亿元人民币），去年完成了超过 4 亿美元（现汇率约合 26.84 亿元人民币）融资，投资方当中包括杰夫 · 贝索斯（Jeff Bezos）的家族办公室、劳伦 · 鲍威尔 · 乔布斯（Laurene Powell Jobs）的 Emerson Collective 以及 Khosla Ventures。

目前尚不清楚是哪家风投机构领投了 FieldAI 的这一轮新融资。这名知情人士表示，FieldAI 已经签署本轮融资的投资条款清单，意味着这笔交易或许还没有正式完成交割。

FieldAI 成立于 2023 年。该公司正在研发一套他们口中的“通用型通用大脑”，这套系统希望跨不同机器人机型、不同任务以及不同环境实现运行。这套软件可以驱动人形机器人、机器狗、无人机以及工业移动作业车等多种设备，使它们能够在充满不确定性的现实环境当中自主作业。

知情人士称，自 6 月以来，FieldAI 新增至少 3,500 万美元（现汇率约合 2.35 亿元人民币）的营收以及客户订单合同，使订单与营收总规模突破 1.35 亿美元（现汇率约合 9.06 亿元人民币）。此前《商业内幕》曾经报道，FieldAI 已经拿下总金额超 1 亿美元（现汇率约合 6.71 亿元人民币）的营收与客户合同，合作客户数量超过 30 家。

这笔融资是资本持续涌向“物理人工智能”领域的又一个案例。所谓物理人工智能，指的是可以在现实世界当中执行动作的人工智能系统。经过本轮融资之后，FieldAI 的估值已经接近资金充裕的同行竞争对手：Physical Intelligence 估值约 110 亿美元（现汇率约合 738.14 亿元人民币），Skild AI 估值超过 140 亿美元（现汇率约合 939.45 亿元人民币）。

给出这一高估值，本质是投资者押注 FieldAI 的机器人大脑可以在复杂多变的现实场景稳定工作。长久以来，这道难题一直困扰各家机器人企业。完成这项任务的难度，远远高于训练机器在受控环境下完成单一作业。

公司首席执行官阿里 · 阿加（Ali Agha）在 6 月接受采访时表示：“过去这几个月，我们的业务增长速度非常快。”

FieldAI 同时在加利福尼亚州欧文市以及旧金山湾区设立总部。该公司从谷歌 DeepMind、特斯拉、英伟达以及波士顿动力招揽人才，其客户群体涵盖建筑企业、数据中心运营方以及防务企业。