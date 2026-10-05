OpenAI 奥尔特曼：人工智能的巨大效益值得承担部分风险

IT之家 10 月 5 日消息，OpenAI 首席执行官萨姆 · 奥尔特曼（Sam Altman）近日在接受《Decoded》栏目专访时表示，他的公司与竞争对手 Anthropic 在人工智能监管问题上，仍然存在根本性的世界观分歧。

奥尔特曼指出，AI 技术所带来的巨大效益完全值得社会承担部分风险，且这项技术应当继续面向公众广泛开放。

“我认为双方之间存在极大的鸿沟，”奥尔特曼接受采访时表示。当被明确问及他与 Anthropic 及其首席执行官达里奥 · 阿莫代伊（Dario Amodei）的分歧究竟在何处时，奥尔特曼指出：“我们坚信，为了获取这项技术的红利并赋予人们自主权，世界理应承受伴随而来的某些代价与负面事件。”

IT之家注意到，长期以来，Anthropic 一直被视作行业内部推行 AI 严监管的最坚定推手；相比之下，OpenAI 此前则更推崇轻度监管。不过近几个月来，随着 OpenAI 疲于应付备受关注的黑客攻击与模型失控失序等行为，该公司转而支持更严厉的行业规则，两家 AI 巨头在政策层面的鸿沟正逐渐收窄。

尽管双方立场出现趋同迹象，奥尔特曼依然竭力将本公司的监管主张与 Anthropic 区分开来。

这位 OpenAI 掌舵人随后补充澄清，他同样无法接受“真正毁灭性的灾难风险”，包括潜在的“人类对 AI 发生严重失控”。