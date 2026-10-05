人人都能有自己的智能体设备：Meta 开源 Muse Gadgets，用 ESP32 和树莓派打造自定义 AI 硬件

IT之家 10 月 5 日消息，Meta 于当地时间 10 月 2 日宣布推出开源项目 Muse Gadgets，允许开发者为旗下个人 AI 智能体 Muse 打造自定义硬件。

Meta 同时也已经在 GitHub 上按照 Apache 2.0 许可发布了 ESP32 固件和 Linux 设备 SDK。开发者可以将低成本 ESP32 开发板或树莓派等 Linux 设备连接到 Muse，接入显示屏、按钮、传感器、执行器以及工作台上其他可联网的设备。

在硬件适配方面，Meta ESP32 SDK 文档目前已支持 11 款 ESP32 开发板，包括 Espressif 的 ESP32-C5 DevKitC-1（官方推荐）、M5Stack StickS3、Waveshare ESP32-S3-Touch-AMOLED-1.75C、Seeed 的电子纸显示屏等。其中后六款开发板可运行完整的屏幕 UI，包括动画头像、按键通话和设置功能。内存充足的开发板还支持家庭网络隧道，使 Muse 能够访问用户已拥有的设备，以及任何暴露本地 HTTP API 的自建设备。

Linux SDK 方面，Meta 已支持树莓派 3B+、4、5、Zero 2 W，以及其他具备蓝牙低功耗能力的 Linux 设备，系统最低要求为 Raspberry Pi OS Bullseye、Debian 11、Ubuntu 22.04 版本。

据 Linux SDK 文档说明，Muse 以安装时所选账户的身份执行命令，拥有该账户的全部权限，“如果该账户可以使用 sudo，Muse 也可以”。

安装程序会在交接账户权限前进行确认，并提示该账户是否具备 sudo 权限。开发者也可以通过 install.sh --run-as 指定一个不同的非特权账户来运行 Muse。

Muse 在 Linux 设备上可以执行 shell 命令、读写文件、检查设备健康状态，Meta 官方给出的示例提示词包括让 Muse 在树莓派上安装 Home Assistant，以及每天早上 7 点检查备份是否运行。

▲ Muse Home Link

值得一提的是，Meta 同时也基于该 SDK 打造了一款成品设备 ——Muse Home Link。据 Meta 超级智能实验室产品负责人 Nat Friedman 介绍，这是一款采用 USB-C 供电的小型设备，能让 Muse 连接到家庭网络，与电视、音箱以及其他暴露 HTTPS 接口的智能设备通信。

Friedman 表示，Meta 首批生产了约 5000 台 Home Link，面向美国 Muse 订阅用户免费提供，每人限领一台，先到先得。

Muse Gadgets 的推出是 Meta 近期密集扩展 Muse 生态的一部分。据 TechCrunch 报道，Meta 本周早些时候还推出了 Muse for Small Business，免费版含使用限额，每月付费 20 美元或 100 美元（IT之家注：现汇率约合 672 元人民币），可连接 Shopify、Dropbox、Slack、Canva、Figma、QuickBooks 等第三方工具。

据 The Next Web 报道，Meta 同时成立了新的业务部门 Meta Enterprise Platform，由前 MongoDB CEO CJ Desai 领导，整合 Muse 智能体、Meta Business Agent、Muse API 和 Muse Code 等产品，面向企业客户推广 AI 工具。

从行业视角来看，Muse Gadgets 标志着 Meta 正试图将 Muse 从单纯的聊天机器人扩展为跨硬件的智能体运行时。如果第三方硬件只需暴露标准接口即可被 Muse 理解和调用，个人智能体未来可能承担部分传统操作系统、应用和智能家居中枢的角色。不过 Meta 在 SDK 文档中也给出了颇为坦率的风险提示：社区配对“没有制造商验证，无法防止主动中间人攻击”，建议在可信网络中完成配对；SDK 令牌内置在固件中，应将其视为标识符而非密码，泄露后需撤销并重新构建；Wi-Fi 凭据和设备令牌存储在闪存中，强烈建议启用 NVS 加密；构建版本使用开发密钥签名，默认不开启安全启动。文档结尾写道：“折腾的副作用可能包括变砖、保修失效、电压跌落或破产。风险自负。”