长安汽车米梦冬谈阿维塔 9 系设计：可以讨论、可以期待，最终还是让产品说话

IT之家 10 月 5 日消息，长安汽车副总裁、总法律顾问、新闻发言人米梦冬今日发布长文，谈及阿维塔 9 系设计，并表示“可以讨论，可以期待，最终还是让产品说话。”

他表示，对于一款旗舰产品而言，最怕的不是有人喜欢、有人争论，而是没有自己的表达。阿维塔从诞生起，就没有选择最安全、最熟悉的路。

米梦冬还称，真正的独特，不是永远重复同一张脸；真正的传承，也不是把上一款车换个尺寸再做一遍。

IT之家附米梦冬全文如下：

前段时间，阿维塔 9 系亮相，引发了不少讨论。有人讨论设计，有人讨论它和过去的阿维塔是否一样，也有人把它放进当下的“9 系旗舰”中比较。

在我看来，讨论本身就是一件好事。对于一款旗舰产品而言，最怕的不是有人喜欢、有人争论，而是没有自己的表达。

这些年，中国汽车品牌不断向上，已经不再满足于把车造好、把配置堆高，而是开始思考一个更难的问题：我们能不能建立自己的审美、自己的标准和自己的高端表达？

阿维塔从诞生起，就没有选择最安全、最熟悉的路。阿维塔 11、12 用先锋、流畅的设计，让大家认识了一个不愿随大流的阿维塔：今天的 9 系进入大型六座旗舰市场，也没有把过去的成功简单放大复制，而是尝试保持侧面雕塑感，流畅的肩线从前大灯一直延伸到尾灯，配合饱满的后轮拱和微微内收的下裙线，让一台 5.2 米的大车看起来不臃肿、不笨重，把大型 SUV 该有的体量感，和阿维塔骨子里的优雅感，放到同一个车身里。

真正的独特，不是永远重复同一张脸；真正的传承，也不是把上一款车换个尺寸再做一遍。阿维塔需要坚持的，从来不是某一组固定的线条，而是敢于突破惯性、拒绝标准答案、始终保持原创表达的品牌态度。一直以来，长安汽车始终坚持自主原创设计，我们深知中国品牌走向高端，不能只靠跟随已有答案，更要有勇气提出自己的答案，并接受市场检验。

十月，巴黎。第 91 届巴黎国际车展即将拉开帷幕，这一次长安汽车将带着新的原创设计语言在这座全球最具历史的车展舞台上亮相。这是一个很好的全球化交流平台，长安汽车一直以全球标准来定义产品，以全球用户的审美共识来打磨设计。让每一款产品，更懂本地用户的需求。

长安汽车的原创探索从未止步，属于中国品牌的设计表达仍在持续进阶。

可以讨论，可以期待，最终还是让产品说话。