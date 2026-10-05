10 月 5 日全国铁路预计发送旅客 2105 万人次，计划加开 1463 列

IT之家 10 月 5 日消息，据中国铁路官方，10 月 4 日，全国铁路发送旅客 2032 万人次，运输安全平稳有序。10 月 5 日，铁路客流保持高位运行，中短途客流持续攀升，全国铁路预计发送旅客 2105 万人次，计划加开旅客列车 1463 列。

IT之家从公告获悉，从铁路 12306 预售情况来看，今日热门出发城市主要有北京、广州、成都、上海、杭州、武汉、西安、南京、郑州、长沙；热门到达城市主要有北京、上海、广州、成都、深圳、杭州、武汉、西安、郑州、南京；南宁至广州、深圳至香港、沈阳至北京、香港至深圳、成都至西安、西安至成都、济南至北京、大同至北京、武汉至上海、武汉至广州等热门区间客流相对集中。

从余票情况看，10 月 6 日至 8 日北京往返上海，上海往返温州，广州至南宁、衡阳、长沙，上海至徐州、南昌，成都至西安等区间余票充足；深圳至厦门，广州至贵港、南昌、贵阳，北京至郑州，杭州至阜阳、亳州，沈阳至延边，上海至蚌埠，徐州至上海等区间尚有余票。请旅客朋友及时通过铁路 12306 和车站公告关注加开列车和余票信息。

铁路部门提示广大旅客，国庆期间铁路客流持续高位运行，请旅客朋友合理安排行程，及时关注天气变化情况和出行服务信息，预留充足时间进站乘车，严格按规定携带随身物品，按照车票标注的车次、日期、区间、座号有序乘车，做到文明出行，共同维护良好出行环境。