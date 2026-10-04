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全国铁路连续高位运行：10 月 3 日发送旅客 1927.3 万人次，今日预计突破 2000 万

2026/10/4 14:55:22 来源：IT之家 作者：浩渺 责编：浩渺
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IT之家 10 月 4 日消息，据中国铁路官方，10 月 3 日，全国铁路发送旅客 1927.3 万人次，运输安全平稳有序。10 月 4 日，铁路客流保持高位运行，全国铁路预计发送旅客 2035 万人次，计划加开旅客列车 935 列。

复兴号行驶

从铁路 12306 预售情况来看，今日热门出发城市主要有北京、广州、成都、上海、杭州、南京、武汉、西安、郑州、深圳；热门到达城市主要有北京、广州、上海、成都、杭州、深圳、武汉、南京、西安、郑州；南宁至广州、长沙至武汉、武汉至长沙、贵港至广州、西安至成都、成都至西安、郑州至北京、沈阳至北京等热门区间客流相对集中。

从余票情况看：

  • 10 月 4 日至 5 日北京至济南，上海至徐州、合肥，广州至长沙、南宁、衡阳，深圳至长沙等方向余票充足；北京至太原、赤峰，上海至武汉，广州至贵阳、柳州，深圳至赣州、衡阳、厦门，沈阳至延边，西安至成都等方向尚有余票。

  • 10 月 6 日至 8 日北京往返上海，上海往返温州，北京至包头，上海至徐州，广州至南宁、衡阳，柳州至广州，成都至西安等方向余票充足；广州至贵阳、贵港，徐州至上海，深圳至桂林，百色至昆明，清远至长沙，杭州至阜阳、亳州，成都至贵阳，沈阳至延边等方向尚有余票。

铁路部门提示广大旅客，铁路 12306（IT之家注：含手机客户端、网站）是中国铁路唯一官方火车票网络售票平台，从未与任何第三方平台机构开展合作。

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关键词：12306全国铁路中国铁路

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