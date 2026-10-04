全国铁路连续高位运行：10 月 3 日发送旅客 1927.3 万人次，今日预计突破 2000 万

10 月 4 日至 5 日北京至济南，上海至徐州、合肥，广州至长沙、南宁、衡阳，深圳至长沙等方向余票充足；北京至太原、赤峰，上海至武汉，广州至贵阳、柳州，深圳至赣州、衡阳、厦门，沈阳至延边，西安至成都等方向尚有余票。

10 月 6 日至 8 日北京往返上海，上海往返温州，北京至包头，上海至徐州，广州至南宁、衡阳，柳州至广州，成都至西安等方向余票充足；广州至贵阳、贵港，徐州至上海，深圳至桂林，百色至昆明，清远至长沙，杭州至阜阳、亳州，成都至贵阳，沈阳至延边等方向尚有余票。