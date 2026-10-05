丹麦人口数据库遭未授权访问，约 880 万人信息被泄露

IT之家 10 月 5 日消息，据彭博社报道，丹麦发生了一起重大数据泄露事件，导致该国中央人口数据库（Central Population Database）中约 880 万名登记人员的姓名、住址及 CPR 号码（个人身份证号）遭到未授权人员访问。

丹麦政府在周一发布的一份声明中表示，此次泄露事件源于不明身份人员滥用了一家丹麦私营企业的合法访问权限，对丹麦中央人口登记系统 CPR 进行了违规查询。

目前，涉事公司的系统访问权限已被全面封禁，警方已介入展开调查。官方表示，现阶段尚无法确定幕后黑手。

丹麦数字化大臣克里斯蒂娜 · 埃格伦德（Christina Egelund）指出：“这是一起极其严重的事件。”她已责令对 CPR 系统展开全面的安全审查，并提醒全体民众提高警惕，防范可能随之而来的可疑电话和钓鱼邮件。

IT之家注：CPR 系统是丹麦高度数字化的公共政务体系核心基石。每位丹麦居民均拥有一个独一无二的 10 位数 CPR 号码；居民在办理政务、金融银行业务或就医时，该号码被广泛用于个人身份核验。

虽然丹麦现有人口约为 600 万，但由于系统完整收录了已故及移居海外人员的信息，库内历史记录总量达 1100 万条左右。

据悉，管理部门最早于 10 月 2 日监测到异常活动，并在周末的排查中证实未授权查询行为发生在 9 月期间。官方同时说明，系统中已申请信息保密防护（隐藏真实住址与身份）的登记人员信息未受本次事件影响。