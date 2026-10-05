中国铁路：所有第三方平台自身不产生任何“票源”，其“抢票”行为的尽头都是 12306

IT之家 10 月 5 日消息，中国铁路官方今日发文，称警惕第三方平台的“抢票”套路，不仅有附加收费、捆绑销售、虚假营销、退票改签不便、个人信息泄露等风险，还可能造成经济损失，请旅客朋友注意识别与防范。与此同时，官方还公布了具体案例（IT之家注：详见文末）。

中国铁路强调，所有第三方平台自身不产生任何“票源”，其“抢票”行为的尽头都是 12306。铁路 12306 网站（含客户端）是中国铁路唯一官方火车票网络售票平台，致力于为广大旅客提供公平公正、安全便捷的购票出行服务，从未与任何第三方平台机构开展合作，没有任何购票加速包、购票会员费、挑选车厢座位费等额外收费，发生改签、退票时严格按规定办理，同时严格依法保护旅客个人信息安全。

铁路 12306 持续识别遏制恶意抢票行为，采用大数据分析和风控技术，精准识别频繁大量为非本人购票的铁路 12306 注册账号和频繁大量为非本人订单支付的支付账户、通过伪造终端设备模仿用户购票操作等异常行为，继续采用相关技术限制措施，将有异常行为的铁路 12306 注册账号放入慢速队列，对有异常行为的支付账户拒绝出票，这些有异常行为的铁路 12306 注册账号购票时会显示等待、支付账户支付时会显示购票失败。

官方公布具体案例：

套路一：故弄玄虚，发布“伪科普”短视频，诱导旅客至第三方平台购票

一些网络博主身着模仿铁路样式的制服，通过社交媒体发布伪科普短视频，宣称可以帮助旅客购票，能够提供所谓的“内部购票渠道”“你不知道的火车票规则”，诱导用户跳转至第三方平台购票。

案例：有旅客反映，其在短视频平台看到某博主发布的题为《一个方法买到 12306 的打折高铁票高铁商务座》的短视频，该视频以“特价”“便宜”“隐藏福利”“免费兑换”为卖点，声称掌握官方购票“隐藏方法”，吸引其搜索博主指定的第三方平台关键词购买火车票。结果按视频提示操作后，页面票价与 12306 官网并无差异，所谓“打折”根本不存在。

另有旅客反映，其在网上看到博主传播“专属推荐码”，称下载某第三方平台并填写专属推荐码即可享受购票优惠，吸引其下载注册。结果不仅没有等到承诺的折扣，反而在其营销引导下开通了会员服务、支付了二十多块额外费用。事后才知，该“推荐码”是视频博主从第三方平台获取拉新返利的渠道，旅客本人未得实惠，反成他人返利的“流量工具”。

提醒：这类伪科普短视频利用旅客购票的迫切心理，通过精心包装和营销话术，让旅客误以为他们是官方机构，其主要目的是推销第三方平台，借“制服 + 内部消息”的噱头博取关注、收割流量，实际上并不存在所谓的“内部购票渠道”和“你不知道的火车票规则”，旅客非但拿不到承诺的服务，还可能被收取会员费、加速包等额外费用。

铁路 12306（含手机客户端、网站）是中国铁路唯一官方火车票网络售票平台，从未与任何第三方平台机构开展合作。请广大旅客朋友切勿相信这些伪科普宣传，一定要通过铁路官方渠道购票。

套路二：鱼目混珠，模仿铁路官方平台标识风格，套取旅客个人信息

部分第三方平台在界面、标识、宣传话术上高度模仿铁路 12306 官方风格，以此赢得旅客信任，声称可以帮助旅客“代抢票”“代下单”，并诱导旅客提供 12306 账号、密码、身份证件等信息。

案例：旅客张先生通过搜索引擎搜火车票，点开搜索结果里的购票页面，发现页面布局、颜色跟 12306 几乎一模一样，页面小字写“需登录 12306 账号”。张先生以为这是铁路官方合作入口，就输入了自己的 12306 账号和密码，在这个平台上购了票。过了一段时间，张先生突然收到了 12306 的购票成功短信，短信内容是张先生购买了一张宜昌东到重庆北的车票。于是，张先生致电 12306 客服咨询，说自己并没有买过这张票，也不是朋友代买的，非常怀疑是有人冒用了自己的信息，希望处理一下这张票。

提醒：请广大旅客切勿将 12306 账号、密码、身份证件等信息提供或授权给任何第三方平台，防止引发 12306 账户被盗用、个人隐私信息泄露等风险。一直以来，铁路 12306 严格保护用户信息安全，请旅客朋友一定认准铁路 12306 官方渠道购票。

套路三：危言耸听，高频短信电话骚扰用户，制造焦虑情绪，诱导旅客购买附加服务

旅客如使用过第三方平台并留下了个人联系方式，这些平台会向用户高频发送“您预订的车次车票紧张，请尽快升级 VIP 抢票”“立即加速可提升成功率”等信息，人为制造车票紧张的氛围，吸引旅客前往第三方平台“抢票”并购买附加服务，达到盈利的目的。

案例：旅客赵女士反映，通过某第三方平台提交了火车票候补订单，并按平台要求授权了 12306 账号密码。结果候补提交后，该平台便开始高频发送“您预订的车次车票紧张，请尽快升级 VIP 抢票”“立即加速可提升成功率”等信息制造车票紧张氛围，吸引其购买加速包等附加服务。更令其困扰的是，平台的智能语音电话隔三差五便来电推销，且每次通话内容雷同，影响其正常休息和生活。该旅客多次联系平台客服要求停止骚扰，客服虽答复“已关闭”，但其后仍持续收到同样的推销电话，不堪其扰。

提醒：第三方平台利用各种渠道收集联系方式，并采用轰炸式营销话术激发旅客焦虑紧张情绪，诱导旅客购买附加服务、进行非理性消费。请广大旅客一定要认真甄别，保持客观理性，以铁路部门发布的官方信息为准，切勿轻信这些营销信息，以免造成信息骚扰甚至经济损失。

套路四：巧立名目，虚假宣传“双通道”“双引擎”购票，将 12306 免费服务包装成收费项目

部分第三方平台宣称拥有“候补购票 + 余票监控”双通道，能够更快抢到票，成功率更高，大肆渲染第三方平台技术优势，利用旅客急于买到车票的心理，诱导购买所谓的“双通道”“双引擎”服务，让旅客支付车票票款以外的额外费用。

案例：陈先生在第三方平台上购买杭州东到长沙南的高铁票，页面醒目宣传“候补购票 + 余票监控”双通道，说平台技术更强、更容易抢到票。陈先生着急回家，看到宣传后打算尝试。平台引导他登录 12306 账号，一键导入候补订单。他登录完成之后，页面弹出付费套餐，想要启用“双通道”抢票功能，必须购买票款之外的增值服务费，页面提示付费之后，自称“双通道”同时工作，大幅提升兑现概率。陈先生支付了 38 元“双通道抢票服务费”，等待多日，车票始终没有兑现。

提醒：第三方平台所谓的“双通道”服务，实际上是铁路 12306 的正常售票功能，通过花式营销包装，将免费功能变成了收费项目。当某趟列车车票售罄时，所有旅客均可以提交候补购票订单，所有退票、改签、加开列车或扩编产生的新增票额，将优先满足已提交候补订单的旅客，铁路 12306 会按订单生效的时间顺序自动兑现车票。当某趟列车车票处于候补状态时，实际上“无票可监”，不存在第三方平台所说的“余票监控”购票通道，此时只能通过“候补购票”这个购票渠道，这是铁路 12306 正常提供的购票服务，因此所谓的双通道服务为虚假宣传，请旅客朋友一定要通过铁路 12306 官方渠道提交候补购票需求，无需支付任何额外费用。

套路五：夸大其词，声称“实时监控”“秒杀”，推销“加速包”收费项目

部分第三方平台利用旅客在车票起售时急迫的心态，宣称可“实时监控余票，有票立即秒杀”，并推出价格不等的“光速”“极速”“专人帮抢”“多人帮抢”等眼花缭乱的“加速包”收费项目，让人感觉加钱越多、速度越快、成功率越高，完全是第三方平台的营销手段，诱导旅客购买这些服务，实质上没有任何作用。

案例：旅客吴先生在第三方平台查询深圳北至厦门北的车票，平台页面醒目宣传“可实时监控余票，有票立即秒杀”，同时列出“光速抢票”“极速抢票”“专人帮抢”“多人帮抢”多款收费加速包产品，不同档位价格从 20 元到 55 元不等，页面暗示付费越高、抢票速度越快、出票成功率越高。吴先生抱着增加抢票概率的想法，购买了 55 元最高档位的“多人帮抢”加速包，支付了票款以外的服务费。平台持续显示正在监控余票、持续刷票。经过多小时等待，最终抢票失败，没有买到车票。

另有旅客孙女士自行在第三方平台提交 10 月 1 日宜春站至云梦站联程车票订单，平台自动生成 K8718 次（宜春 — 南昌）、K122 次（南昌 — 武昌）、K122 次（武昌 — 云梦）三段联程车票。孙女士最后支付票款 126.5 元（额外支付 27 元所谓“便捷购票”服务费），但平台页面持续显示“全力出票中”。15 时 20 分，孙女士因购票受阻无法办理退票后，到宜春站售票窗口求助。宜春站工作人员得知这一情况，立即根据余票情况，为孙女士购买 10 月 1 日 K5844 次（宜春 — 南昌）、K122 次（南昌 — 云梦）两段联程车票，票价共计 96 元。在帮助孙女士购票的同时，车站工作人员引导其下载注册铁路 12306 官方 App，讲解购票、候补等操作流程。随后，车站工作人员协助孙女士通过第三方平台申请、联系线上客服、致电人工客服等方式均无法取消订单。直至 16 时 15 分，该平台反馈该订单出票失败，票款才退回孙女士账户。16 时 20 分，孙女士乘坐 K5844 次列车离开宜春站。

提醒：第三方平台宣称的“实时监控余票”，实际上是利用从 12306 平台爬取的信息进行再次展示，并不存在所谓的技术优势实现“秒杀”。第三方平台推出的“加速包”服务，实质上是一种营销噱头，利用旅客急于购票成功的心理，诱导旅客多花钱，让旅客感觉希望更大。然而，无论是否购买“加速包”，均需通过铁路 12306 系统排队购票。有的旅客通过使用第三方平台并购买“加速包”购票成功的，实际情况是铁路部门增加了运力、或者部分旅客进行了退改签操作，运力资源发生变化，票额供应变得充裕，所以买到票了，实质上也是通过铁路 12306 候补到的。如果第三方平台的抢票行为被 12306 系统识别为异常访问，会被加入慢速队列或者拒绝出票，不仅不会“加速”，反而会更慢。请旅客朋友不要相信相关的营销话术，不要支付额外的“加速包”费用，请认准铁路 12306 官方渠道。

套路六：偷梁换柱，将正常改签服务包装成“在线换座”，占用改签权益并收取额外费用

部分第三方平台推出“在线换座”功能，声称购买服务后可以按照旅客的要求调换座位。一些旅客虽然支付了费用，但并未成功换座。

案例：上海旅客吴先生，通过某第三方平台购买上海虹桥至武汉的高铁二等座车票，购买完成后，平台订单页面醒目推荐付费“在线换座”服务，收费 28 元，宣传可帮忙监控同车次相邻双人座位，完成换座。页面只在底部极小的灰色小字提示相关风险，没有显著告知“换座操作本质就是铁路改签，会消耗车票仅有的一次改签机会”。吴先生支付 28 元购买了这项换座服务。购票几天后，吴先生临时接到通知，行程需要调整，打算改签到当天晚一点的同方向列车。他打开 12306App 办理改签，系统提示本车票已经完成一次改签，无法再次办理改签。他致电 12306 客服核实，才得知第三方平台的“在线换座”，本质就是改签，已经把车票的一次改签机会用完。

提醒：第三方平台实际上是将铁路改签服务包装成“在线换座”功能，利用旅客提供的账号和密码登录铁路 12306 平台，进行了一次改签操作，占用了旅客的改签机会，后续旅客如行程有变，将无法再次改签，只能办理退票，并产生一定的退票费。当旅客有换座的需求时，可通过铁路 12306 平台自主改签，无需支付任何费用。如果列车无空余席位，即使旅客购买了“在线换座”服务，第三方平台也无法完成换座。

套路七：无中生有，将“无票”说成“有票”，误导旅客“买长乘短”“买短乘长”

当某车次列车车票售完后，12306 平台上会显示该车次售罄，但第三方平台上显示时将其更改为“有票”，吸引旅客购买，导致旅客购买了与自己实际行程不符的车票，有的多支付了费用，有的影响后续行程，有的还造成列车超员，影响铁路正常运输秩序。

案例：网友在短视频平台吐槽第三方自动为自己“买长乘短”，属于强买强卖，他本来是想从张家口到邯郸，在 12306 上发现无票，但在某第三方平台上标注有票，因此在第三方平台上购买了车票，出票后才发现是给出了一张从张家口到鹤壁的票，多买了 2 站，多花了钱。

郑先生计划购买宁波前往武汉的返程车票，他用 12306 查询直达车次已经售罄，他打开某第三方平台显示有票，平台给出了联程中转方案，页面醒目标注“中转预留 40 分钟，全程联程票”，于是下单支付。郑先生出行当天才发现平台所谓的中转联程票，是将车票拆分成了两个独立的订单，仅成功买到了第一段车票，后半段车票出票失败。郑先生认为下单前平台没有以显著方式告知自己“订单会拆分为两单、后半段无法保证出票”这个重大风险。等到郑先生看到出票结果，距离发车时间很近，如果第一段正常乘车抵达中转车站，后半段没有车票，将直接异地滞留。郑先生只能紧急退掉已成功出票的第一段车票，承担退票手续费，额外产生经济损失，原定行程完全打乱。

赵女士计划从北京前往长春，理想的车次在 12306 显示售罄需要候补，打开第三方平台显示“安心抢，抢到后半段换个座”，于是在第三方平台提交了购票需求，按照全程费用支付了票款，然而第三方平台只出了一张北京西站 — 北京站的车票，需要旅客上车后自行补票，让人哭笑不得。

提醒：第三方平台宣称的“有票”，实质上是让旅客“买长乘短”、“买短乘长”，让旅客多花钱“多买几站”，或“少买几站”上车补票。此外，第三方平台还会推荐不合理换乘方案，其平台显示“有票”，但换乘时间极短，旅客极易“漏乘”错过列车，不考虑旅客真实体验。旅客暂时未买到车票时，建议及时使用铁路 12306 候补购票功能，最大限度使用 60 个“日期 + 车次”的购票组合，选择的组合越多，候补成功率越高。