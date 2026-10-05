OpenAI 将在 ChatGPT 中推出全新图片广告形式，不会影响生成结果

IT之家 10 月 5 日消息，OpenAI 今日宣布，将在 ChatGPT 中推出全新的图片广告形式，扩充广告效果衡量工具与合作生态，并研发新方案用于评估品牌适配性。

IT之家从官方介绍获悉，ChatGPT 每周覆盖 12 亿用户，是全球规模最大的原生 AI 消费平台。这款全新图片广告形式，能够帮助用户想象产品与服务如何融入日常生活。广告图片可以展示产品灵感、使用场景或是产品带来的体验，让用户认识新品牌、了解产品的独特优势，辅助消费决策。对广告主而言，这也创造了借助图片讲述品牌故事的新机会。

项目初期，团队会在 ChatGPT 的图像生成功能中测试该广告样式。广告会做清晰标注，和用户正在生成的图片相互独立。和我们其他广告形式一样，广告内容不会影响 ChatGPT 给出的回答。本次测试将于本月晚些时候在美国启动，首批会邀请部分广告主参与。

OpenAI 提到，全新图片广告形式，助力用户发掘产品服务、想象产品如何融入生活，也让广告主拥有更直观的视觉化品牌叙事方式。整体来看，ChatGPT 广告新增的效果衡量能力、品牌适配评估能力，帮助企业评估广告活动效果，对广告投放场景建立信心。以上所有功能都遵循广告原则：ChatGPT 的回答保持独立客观，用户对话隐私受保护，用户掌握自身使用体验的控制权。

OpenAI 表示会持续迭代广告平台，推出新广告样式与能力，帮助企业以贴合用户需求的有效方式触达客户，为各类规模的企业创造增长机遇。