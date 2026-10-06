铃木首款电动 K-car e‑Sky 下月日本上市：定价低于比亚迪 Racco，续航达 310 公里

IT之家 10 月 6 日消息，铃木汽车新款电动 K‑car 微型小车预计将于下月在日本上市，售价 212 万日元（IT之家注：现汇率约合 90,204 元人民币）。该定价低于比亚迪 Racco，是同级别当中售价最低的车型，意在刺激电动汽车的市场需求。

e‑Sky 将是铃木旗下首款 K‑car 乘用电动汽车。这款车的入门版本，售价相比比亚迪 Racco 的同配置车型还要便宜约 2 万日元（现汇率约合 851 元人民币）。中端版本与顶配版本的预计售价分别为 239 万日元（现汇率约合 10.2 万元人民币）和 279 万日元（现汇率约合 11.9 万元人民币）。

这款车型可以申领的政府补贴目前尚未敲定。如果补贴额度参照铃木 e‑Every 商用 K‑car 电动车的标准（该车可享受 56.8 万日元（现汇率约合 24,168 元人民币）补贴），消费者入手 e‑Sky 的实际购车价大约可以低至 155 万日元（现汇率约合 65,951 元人民币）。这一价位就和铃木畅销的燃油 K‑car 车型 Spacia 基本持平，后者起售价为 153 万日元（现汇率约合 65,100 元人民币）。

所有配置版本的 e‑Sky 最大续航里程均为 310 公里。7 月上市的 Racco，售价 214 万日元（现汇率约合 91,055 元人民币）的入门版续航 210 公里；售价 239 万日元（现汇率约合 10.2 万元人民币）与 249 万日元（现汇率约合 10.6 万元人民币）的高配版本续航可以达到 320 公里。

铃木一向依靠低价策略拓展市场。针对 e‑Sky，铃木专门开发了 K‑car 电动车专属平台以及全新的 e‑axle 电驱动系统，实现同级领先的能耗表现。为控制成本，该车采用由比亚迪关联厂商供应的磷酸铁锂电池。

8 月，电动汽车在日本新车销量当中的占比为 3.9%。虽然得益于补贴上调等因素，该数据同比提升 2.5 个百分点，但仍远低于中国 43%、欧洲 29% 的电动车市场份额。

铃木在日本微型小车市场占据主导地位，而 K‑car 普遍被认为十分适合电动化转型。因此铃木此番推出新车，有望加快日本市场的电动车普及进程。