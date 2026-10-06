比亚迪 Racco 电动微型车将走出日本，率先登陆斯里兰卡、中国澳门

IT之家 10 月 6 日消息，据日经亚洲报道，比亚迪于上周日对外表示，该公司将把面向日本市场推出的 Racco 电动微型车推向其他市场，首批计划在斯里兰卡与中国澳门开启销售。

IT之家注意到，该计划是在神奈川县平冢市一家比亚迪经销门店举办的仪式上对外公布的，这场仪式临近东京，用于纪念比亚迪在日本市场的车辆交付量突破一万台。

目前澳门已经开放 Racco 的预订，斯里兰卡则定于周五举办新闻发布会并正式上市开售。

Racco 这款车型是比亚迪专门针对日本市场从零开发，符合日本本土的 K‑car 微型小车标准。比亚迪表示，将在评估市场需求的基础上继续扩大销售范围，优先拓展和日本一样采用右舵行驶的各个国家和地区。

比亚迪于 2023 年 1 月正式进入日本乘用车市场。

“我们花了大约四年时间才实现一万台的交付，下一个一万台我们一定要用更快的速度完成。”比亚迪副总裁刘学亮在仪式现场说道，“我们希望扎实搭建起自身的销售网络以及售后服务体系。”

刘学亮还谈及了 Racco 的订单情况。

“这款车上市至今已经过去两个月，累计订单很快就将达到 2000 台。我们认为它已经得到了不少消费者的认可。”他表示，“接下来，我们希望让更多消费者有机会试驾体验 Racco，进一步扩大这款车型的销量。”