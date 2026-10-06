麦当劳在美遭集体诉讼，被指用 AI 系统非法操纵菜单价格

IT之家 10 月 6 日消息，据路透社报道，麦当劳已在芝加哥联邦法院被提起诉讼，这是一起拟议的全国性集体诉讼。原告指控这家快餐企业借助一套人工智能定价系统，非法协调其特许经营店和直营餐厅的菜单价格。

IT之家注意到，这起诉讼于当地时间上周五提交。诉状称，麦当劳与独立特许经营商合谋，利用基于非公开数据训练的算法操纵价格，此举违反了美国反垄断法。

路透社上周曾报道，麦当劳的定价引擎运用机器学习算法，持续分析其近 14,000 家门店每天数百万笔交易产生的数据。本次诉讼引用了这篇报道，报道当中还提到其他快餐企业也开始借助人工智能开展定价以及其他运营工作。

诉状写道：“独立经营的商家必须自主制定自身的商品价格。”

麦当劳在周一发布了一份声明，表示相关指控属于主观揣测，缺乏事实依据。

“巨无霸汉堡以及其他任何餐品的价格都并非由人工智能设定。”该公司表示。麦当劳称，各特许加盟商拥有定价决策权；定价推荐工具以及数据分析手段在各行各业都已经得到普遍使用。

近些年来，美国已经出现多起集体诉讼。原告纷纷指控各类企业利用算法或者人工智能，就酒店客房、公寓租赁以及其他消费品类开展非法价格协同。

原告代理律师拉克 · 特纳（Lark Turner）在一份声明中表示，麦当劳“正在利用手里海量的数据以及特许加盟体系，从消费者身上一分一厘地榨取利益，就连最后一份薯条都不放过。”

诉状显示，原告是伊利诺伊州居民，希望代表范围可能多达数百万名麦当劳消费者，发起本次集体诉讼。