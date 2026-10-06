苹果开放 iPhone Duo 适配应用提交，明年 4 月起上架需提供折叠设备截图

IT之家 10 月 6 日消息，iPhone Duo 即将正式发售，苹果现已开放开发者提交入口，开发者可使用 Xcode 27.1 打包适配这款机型的应用与游戏。

过去几周，苹果陆续推送了 Xcode 27.1 测试版，支持开发者为 iPhone Duo 开发、调试应用。今日苹果放出 Xcode 27.1 首个候选版本（RC 1），开发者可直接下载使用。

苹果在开发者资讯中心发布公告：开发者现在就可以在 App Store Connect 提交针对 iPhone Duo 优化的 App 与游戏。

只要使用 Xcode 27.1 重新编译打包，应用的产品页面就会自动显示专属标识，告知用户这款 App 已适配 iPhone Duo。

苹果同时明确硬性要求：自 2027 年 4 月起，所有上架 App Store 的应用与游戏，都必须上传 iPhone Duo 机型截图。

苹果在公告中说明：只需用 Xcode 27.1 重新编译现有项目，即可获得 iPhone Duo 的开发支持；开发者还能借助设备模拟器（Device Hub），预览 App 在新机不同开合姿态、横竖屏幕下的运行效果。

IT之家注意到，苹果同步提供全套配套资源，帮助开发者完成应用与商店页面适配：

1. 设计规范与模板文件

2. App Store 素材管理入口

3. 应用预览视频规范

4. 机型截图规范

未来几天，苹果还会举办多场线下 iPhone Duo 开发技术沙龙，开发者可在线报名注册。

iPhone Duo 将于 10 月 16 日（周五）开启预售，10 月 23 日起开始配送并在门店上架。