消息称快手旗下可灵 AI 已选定投行筹备赴港 IPO，拟募资至少 10 亿美元

IT之家 10 月 6 日消息，据彭博社报道，知情人士透露，快手科技旗下的可灵 AI（Kling AI）已经选定承销银行，筹备赴香港开展首次公开募股，此次 IPO 募资规模至少可达 10 亿美元（IT之家注：现汇率约合 67.14 亿元人民币）。

知情人士称，这家人工智能视频服务提供商目前正与中金公司、高盛集团以及瑞银集团合作推进潜在的股票发行事宜。可灵 AI 的目标是最早于明年完成上市。

相关人士补充称，目前相关商讨仍在进行当中，融资规模、上市时间等细节仍有可能发生变动。

可灵 AI 成立于 2024 年。作为国内 AI 生成式视频赛道的一员，正积极寻求商业化；在 OpenAI 终止 Sora 项目之后，可灵 AI 也希望借此填补市场空白。今年 7 月，可灵 AI 完成一轮 28 亿美元（现汇率约合 188.01 亿元人民币）融资，投资方包括阿里巴巴、腾讯以及百度等科技巨头；该轮融资完成之后，可灵 AI 的投前估值约为 150 亿美元（现汇率约合 1,007.17 亿元人民币）。

可灵 AI 当前的竞争对手包括字节跳动旗下的 Seedance，还有生数科技、PixVerse 这两家初创企业，后两家公司同样都计划在香港 IPO。

尽管香港本地股市行情走弱，但 AI 相关交易正在带动港股 IPO 市场回暖，推动第三季度的新股募资总额创下新高。快手自身在港上市的股价也未能幸免，今年以来市值已经缩水过半。