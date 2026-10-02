冲刺感恩节前挂牌，消息称 Anthropic 寻求最早 11 月中旬上市

IT之家 10 月 2 日消息，据彭博社今天（2 日）援引知情人士消息称，在推迟原定计划后，Anthropic 寻求最早于 11 月中旬上市。

知情人士称，Anthropic 最早可能在 11 月 9 日当周正式启动 IPO 推介，并争取在 11 月 26 日感恩节前挂牌交易。感恩节前后几天，资本市场交易活动通常会明显减少。

Anthropic 仍计划最迟在今年年底前上市，此前原本准备在夏季过后公开提交 IPO 申请。目前具体安排仍在讨论，上市时间还可能调整。

Anthropic 今年大部分时间势头强劲，OpenAI 等竞争对手近几个月的销售增长重新提速，竞争随之加剧。与此同时，一系列由失控 AI 智能体实施、备受关注的黑客攻击也让 AI 安全面临更多公众审视，并引发外界担忧，这些问题可能影响 Anthropic 的上市进程。

Anthropic CEO 达里奥 · 阿莫代伊在个人网站发表文章，主张放慢新一代 AI 模型的发展速度。主要竞争对手 OpenAI 则推迟了 IPO 计划，CEO 萨姆 · 奥尔特曼认为现在并不是上市的合适时机。

知情人士称，这些担忧似乎没有削弱潜在投资者的兴趣。部分投资者认为，Anthropic 的合理估值约为 1.8 万亿至 2 万亿美元（IT之家注：现汇率约合 12.09 万亿至 13.43 万亿元人民币）。Anthropic 预计，此次 IPO 规模可达到或超过 SpaceX。

据悉，Anthropic 2025 年净亏损接近 420 亿美元（现汇率约合 2,820.11 亿元人民币），约为 2024 年约 83 亿美元（现汇率约合 557.31 亿元人民币）的 5 倍。彭博社看到的文件显示，公司 2025 年全年营收约 46 亿美元（现汇率约合 308.87 亿元人民币），远高于 2024 年的 3.86 亿美元（现汇率约合 25.92 亿元人民币），但营业亏损也扩大到 80 多亿美元。

Anthropic 全年净亏损主要受到负债公允价值变动影响，仅这一项就造成超过 340 亿美元（现汇率约合 2,282.95 亿元人民币）的亏损。