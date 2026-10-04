华为四代 τ 芯片首次集体亮相，余承东详解麒麟 9050 系列首发逻辑折叠技术

IT之家 10 月 4 日消息，在 10 月 1 日的华为 Mate 90 系列及全场景新品发布会上，华为年度旗舰 ——Mate 90 系列手机正式发布，全系搭载了韬定律芯片。

旗舰 τ 芯片：麒麟 9030（Mate 90）、麒麟 9035（Mate 90 Pro）；

逻辑折叠 τ 芯片：麒麟 9050（Mate 90 Pro Max）、麒麟 9050 Pro（Mate 90 Pro Max / RS 非凡大师）。

值得一提的是，全新麒麟 9050 Pro 也是首款逻辑折叠 τ 芯片。

IT之家注意到，华为常务董事、产品投资评审委员会主任、终端 BG 董事长余承东今日发布视频，详细介绍了麒麟 9050 系列处理器首发的逻辑折叠技术。

在余承东的视频里，华为四代麒麟 τ 芯片也迎来了首次集体亮相。

据余承东介绍，这一代的华为 Mate 90 和 Mate 90 Pro 搭载的是麒麟 9030 和麒麟 9035 处理器，均沿着韬定律演进。

而华为 Mate 90 Pro Max 搭载的麒麟 9050 系列是首次应用了逻辑折叠的 τ 芯片。

他提到，芯片是手机的大脑，应用打开的快慢、游戏运行的稳定、照片 / 视频处理的好坏都离不开芯片。在一片指甲大小的芯片里就有上百亿晶体管，它们组成了 CPU（中央处理器）、GPU（图形处理器）、NPU（神经网络处理器）、ISP（图像信号处理器）等不同模块。麒麟 9050 Pro 通过软硬芯云的垂直整合，带来了流畅的使用体验。

过去芯片性能的提升主要依赖不断缩小的晶体管，使得相同面积的晶体管数量更多。随着晶体管尺寸接近物理极限，性能提升越来越难。因为空间是有极限的，所以华为换了一个思路 —— 向时间要性能。

余承东解释，芯片完成一项任务，时间不光花在计算上，还花在数据传输和等待上。韬定律的核心思路是让数据少绕路、让计算不用等，花更少的时间完成更多的任务。

沿着韬定律，麒麟 9050 系列还运用了逻辑折叠技术，把电路折叠起来并重新设计，按照逻辑关系分层布局，最后用高速通道连接。简单理解可以类比为把平房改为楼房，重新装修优化格局，再给楼梯间装上高速电梯，这样一来，距离更短，数据流动速度也更快。

关于华为 Mate 90 Pro Max 典藏版的日常体验情况，小伙伴们可移步至IT之家的首发体验视频了解更多信息。简单总结，新机在屏幕、性能、影像等方面都有着全面提升。

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