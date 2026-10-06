《明日方舟：终末地》游戏将支持英伟达 RTX Spark 笔记本，「丹青渡」版本上线

IT之家 10 月 6 日消息，鹰角网络今日发布《明日方舟：终末地》「丹青渡」版本前瞻视频，确认本作即将支持搭载英伟达 RTX Spark 处理器的笔记本。

据介绍，《明日方舟：终末地》将在更新后支持即将上市的英伟达 RTX Spark 笔记本电脑，玩家未来可以使用这些笔记本游玩本作。

IT之家注意到，在 6 月的 2026 台北国际电脑展主题演讲中，英伟达 CEO 黄仁勋正式宣布推出 RTX Spark PC 处理器，首批搭载该处理器的笔记本将在今年秋季推出。

Surface Laptop Ultra ：专为全球创客和创意专业人士打造，搭载 15 英寸 mini-LED PixelSense Ultra 微软史上最亮触控屏，以及 Surface 史上最大尺寸触控板，还配有 HDMI、USB-C、USB-A、SD 卡槽和耳机接口。

华硕 ProArt P16 和 ProArt P14：这两款笔记本电脑提供 16 英寸和 14 英寸两种尺寸选择，并有纳米黑和全新的霓虹白两种配色可选。它们配备华硕 Lumina Pro OLED 显示屏，并拥有全天候电池续航能力。

戴尔 XPS 16 Creator Edition：专为创意工作打造，可流畅播放 4K 时间线内容，加快导出速度，并带来更无缝的 AI 工具体验；配备 True Black HDR 600 的 Tandem OLED 显示屏，还内置 SD 卡读卡器和 HDMI 接口。

惠普 OmniBook Ultra 16 和 OmniBook X 14：专为创作者、游戏玩家和 AI 开发人员打造，提供强大的本地 AI 性能和体验，帮助用户加速工作流程。

联想 Yoga Pro 9n：将联想 Yoga 以创作者为中心的特性与英伟达的最新芯片相结合，打造出一款便携、强大且无需插电即可长时间使用的笔记本电脑。