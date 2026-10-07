小米米家智能晾衣机 3 Max 今日开售：首创柔烘除菌专区，首发国补价 2699 元

IT之家 10 月 7 日消息，米家智能晾衣机 3 Max 今日 20:00 正式开售，首发国补价 2698.75 元。

该机是米家首款柔烘除菌晾衣机，首创米家半封闭式柔烘专区。衣物平铺在晾晒网上后，启动干衣或除菌功能时，晾杆组件自动上升贴近风口，形成半封闭柔烘专区，通过热风循环锁温实现更快干衣与除菌。

据介绍，柔烘专区支持标准烘、智能烘、柔护风三种模式。标准烘以均匀热风快速干衣，智能烘通过湿度感应自动调节风温，柔护风以自然风呵护娇贵衣物。三种模式均需通过米家 App 调控。

官方称，该机干衣效率相比自然晾干提升约 5 倍。其配备 770mm 超长出风口，支持 1250W 稳定热风，同时提供 10W 节能自然风，可在阴雨天气驱散潮气、减少异味。

健康防护方面，晾晒网含抗菌成分，抗菌率 99%。启动除菌功能后，出风口释放高浓度等离子，实现 24 小时防护。产品已通过中家院母婴家电评价权威检测认证。

晾晒布局提供 5 大分区，总长 2.4 米，可同时晾晒 80 件大衣或 2 床厚被褥，额定承重 45 千克。另设平置晾晒平台，减少弯腰取衣频次。

照明方面，底部配备 42 英寸超大灯板，支持 2700K 至 5700K 色温调节和亮度无级调节，显色指数 Ra95，符合 RG0 无蓝光危害标准。支持 24GHz 毫米波人感照明，人来灯亮、离开延时熄灭。

该机整机收起厚度仅 9cm，采用一体化纯平造型和隐藏式滑动出风口，提供白色简雅、极地灰两种配色。支持明装和嵌入式留槽安装，适配多种吊顶环境。

智能体验方面，该机支持小米澎湃智联，已接入小米智能生态，可与洗衣机联动。用户可通过米家 APP 自定义升降时间与高度，最大升降约 1.3 米，并支持小爱同学语音控制。

安全与品质方面，该机搭载低噪直流电机，历经 6000 次 45 千克满负荷耐久测试，升级 2.0mm 钢丝绳。提供过载监测超重停机、下降遇阻即停、二级限位防碰撞等多重保护。

IT之家附详细参数如下：

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