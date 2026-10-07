谷歌 Fitbit Edge 手环再曝光：内置 AI 健身教练，4 种配色组合

IT之家 10 月 7 日消息，科技媒体 dealabs 昨日（10 月 6 日）发布博文，爆料称谷歌新款手环 Fitbit Edge 欧洲售价为 179 欧元（IT之家注：现汇率约合 1,352 元人民币），较 Fitbit Charge 6 高 20 欧元（现汇率约合 151 元人民币），配备 Gemini 个性化教练。

IT之家注：原文称该手环“电池支持用户更换”，但没有提供具体细节。

IT之家此前援引科技媒体 Android Headline 报道，分享了谷歌 Fitbit Edge 的渲染图等内容，而在最新爆料中，新消息源补充了售价、颜色、Gemini AI 等相关细节。

外观方面，谷歌 Fitbit Edge 手环配备 1.34 英寸 AMOLED 屏幕，支持常亮显示（Always-on），开启后最长为 2 天；关闭该模式时，续航最长为 7 天。充满需 2 小时，快充 5 分钟可用 24 小时。

颜色方面，Fitbit Edge 将提供 4 种配色组合，每种搭配不同的铝制机身与运动表带：

配色名称 铝制机身 运动表带 Obsidian & Matte Black 哑光黑 火山黑 Olive & Satin Pyrite 缎面黄铁矿色 橄榄绿 Canyon & Champagne Gold 香槟金 桃粉色 Fog & Polished Silver 抛光银 雾色

健康功能方面，健康功能涵盖心率、睡眠和皮肤温度。设备还支持血氧饱和度（SpO2）与心电图（ECG）；清单列出心房颤动检测、心律异常提醒，以及月经周期、心脏负荷和最大摄氧量追踪，血压及胰岛素抵抗趋势功能。

手环提供 Gemini 个性化教练。功能包括定制健身计划、教练问答和腕上实时指导；运动模式超过 40 种，支持自动识别活动及海拔变化记录。部分功能可能需要 Google Health Premium 订阅。

系统方面，手环运行 Fitbit OS，支持蓝牙 5.4 与 GPS。该手环兼容运行安卓 11 及更高版本的安卓手机，以及运行 iOS 16.4 以及更高版本的 iPhone。

项目 Fitbit Air Fitbit Charge 6 Fitbit Edge Pixel Watch 5（41／45 毫米） 欧洲售价 99.99 欧元 （现汇率约合 755 元人民币） 159 欧元 （现汇率约合 1,201 元人民币） 179 欧元 （现汇率约合 1,352 元人民币） 419／449 欧元起 屏幕 无 1.04 英寸 AMOLED 1.34 英寸 AMOLED Actua 360 AMOLED LTPO 开启常亮显示时的续航 — — 最长 2 天 最长 30／40 小时 关闭常亮显示时的续航 最长 7 天 最长 7 天 最长 7 天 最长 48／72 小时（省电模式） 快速充电 充电 5 分钟，续航 24 小时 不支持（充满需 2 小时） 充电 5 分钟，续航 24 小时 15 分钟充至 50% 防水等级 5 ATM 5 ATM 5 ATM／IP68 5 ATM／IP68 蓝牙 5.0 5.0 5.4 6.0 系统兼容性 Android 和 iOS Android 9.0 及以上、iOS 15 及以上 Android 11.0 及以上、iOS 16.4 及以上 Android 12.0 及以上

相关阅读：