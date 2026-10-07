首页
IT圈
最会买
设置
  • 日夜间
    随系统
    浅色
    深色
  • 主题色
首页 > 数码之家>智能手表

谷歌 Fitbit Edge 手环再曝光：内置 AI 健身教练，4 种配色组合

2026/10/7 11:02:40 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
评论：

IT之家 10 月 7 日消息，科技媒体 dealabs 昨日（10 月 6 日）发布博文，爆料称谷歌新款手环 Fitbit Edge 欧洲售价为 179 欧元（IT之家注：现汇率约合 1,352 元人民币），较 Fitbit Charge 6 高 20 欧元（现汇率约合 151 元人民币）配备 Gemini 个性化教练。

IT之家注：原文称该手环“电池支持用户更换”，但没有提供具体细节。

Image d'illustration montrant un visuel du Google Fitbit Edge en coloris vert olive.

IT之家此前援引科技媒体 Android Headline 报道，分享了谷歌 Fitbit Edge 的渲染图等内容，而在最新爆料中，新消息源补充了售价、颜色、Gemini AI 等相关细节。

外观方面，谷歌 Fitbit Edge 手环配备 1.34 英寸 AMOLED 屏幕，支持常亮显示（Always-on），开启后最长为 2 天；关闭该模式时，续航最长为 7 天。充满需 2 小时，快充 5 分钟可用 24 小时。

Coloris bientôt disponibles pour le Fitbit Edge, avec de gauche à droite : Fog & Polished Silver, Obsidian & Matte Black, Canyon & Champagne Gold et Olive & Satin Pyrite.

颜色方面，Fitbit Edge 将提供 4 种配色组合，每种搭配不同的铝制机身与运动表带：

配色名称铝制机身运动表带
Obsidian & Matte Black哑光黑火山黑
Olive & Satin Pyrite缎面黄铁矿色橄榄绿
Canyon & Champagne Gold香槟金桃粉色
Fog & Polished Silver抛光银雾色

健康功能方面，健康功能涵盖心率、睡眠和皮肤温度。设备还支持血氧饱和度（SpO2）与心电图（ECG）；清单列出心房颤动检测、心律异常提醒，以及月经周期、心脏负荷和最大摄氧量追踪，血压及胰岛素抵抗趋势功能。

手环提供 Gemini 个性化教练。功能包括定制健身计划、教练问答和腕上实时指导；运动模式超过 40 种，支持自动识别活动及海拔变化记录。部分功能可能需要 Google Health Premium 订阅。

系统方面，手环运行 Fitbit OS，支持蓝牙 5.4 与 GPS。该手环兼容运行安卓 11 及更高版本的安卓手机，以及运行 iOS 16.4 以及更高版本的 iPhone

项目Fitbit AirFitbit Charge 6Fitbit EdgePixel Watch 5（41／45 毫米）
欧洲售价99.99 欧元（现汇率约合 755 元人民币）159 欧元（现汇率约合 1,201 元人民币）179 欧元（现汇率约合 1,352 元人民币）419／449 欧元起
屏幕1.04 英寸 AMOLED1.34 英寸 AMOLEDActua 360 AMOLED LTPO
开启常亮显示时的续航最长 2 天最长 30／40 小时
关闭常亮显示时的续航最长 7 天最长 7 天最长 7 天最长 48／72 小时（省电模式）
快速充电充电 5 分钟，续航 24 小时不支持（充满需 2 小时）充电 5 分钟，续航 24 小时15 分钟充至 50%
防水等级5 ATM5 ATM5 ATM／IP685 ATM／IP68
蓝牙5.05.05.46.0
系统兼容性Android 和 iOSAndroid 9.0 及以上、iOS 15 及以上Android 11.0 及以上、iOS 16.4 及以上Android 12.0 及以上

相关阅读：

下载IT之家APP，签到赚金币兑豪礼

相关文章

关键词：Fitbit Edge手环谷歌

软媒旗下网站： IT之家 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 软媒手机APP应用 魔方 最会买 要知