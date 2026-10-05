谷歌 Fitbit Edge 健身手环曝光：续航七天，内置 GPS 与高度计

IT之家 10 月 5 日消息，关于 Fitbit Edge 外界目前掌握的信息还不算多，但这款产品看上去是中端 Charge 系列的继任机型。

此前就曾出现过相关泄露消息，而在 Android Headlines 发布的最新图片当中，可以清晰看到这款传闻已久的谷歌健身手环定位介于 Pixel 手表与 Fitbit Air 两者之间。它配备一块小型显示屏，可以展示部分小组件，不过屏幕尺寸显然比不上一块完整的智能手表。

据称，这款主打健身功能的可穿戴设备续航可达七天，同时内置 GPS 与高度计，性能远远高于设计简约的 Air 版本。它还可以有限支持谷歌地图、YouTube 音乐等少量应用。除此之外，外界所知的信息就比较有限了。

Fitbit Charge 上一次更新还是 2023 年，因此这款全新的中端健身追踪设备早已是众望所归。目前还没有确切的售价与发布日期消息，但 150 美元（IT之家注：现汇率约合 1,007 元人民币）‑200 美元（现汇率约合 1,342 元人民币）这一价格区间是比较合理的推测。Fitbit Air 售价 99.99 美元（现汇率约合 671 元人民币），Pixel 手表起售价 399.99 美元（现汇率约合 2,684 元人民币），由此可见 Edge 明显处于二者之间。现款 Charge 6 的售价为 159.95 美元（现汇率约合 1,073 元人民币）。