苹果发布 iOS 27.2 第 2 个公测版：升级健康应用、FaceTime 支持群组双镜头等

IT之家 10 月 7 日消息，苹果公司昨日发布 iOS 27.2 Beta 3 开发者测试版后，今天更新推出 iOS 27.2 第 2 个公开测试版，主要以完善功能、提高稳定性为主。

IT之家查询公开资料，暂未查询到第 2 个公开测试版相关内容，以下是第一个公测版主要内容：

Siri AI 增加五种语言 ：新增法语、日语、韩语、葡萄牙语和西班牙语支持；此前 iOS 27 中主要只有英语。

FaceTime 支持群组双镜头： 群组 FaceTime 可同时使用前置和后置摄像头，既能拍到自己，也能展示身边环境或其他人。参与通话的设备需要运行 iOS 27 或更高版本。

健康 App 重新设计 ：

新增「洞察」页面，汇总睡眠、活动等日常健康数据；



新增「长寿」页面，结合 iPhone 和 Apple Watch 数据进行趋势分析；



提供健康年龄、柔韧性及听力等评估；



部分评估可通过摄像头分析动作。

调整 Apple Podcasts 界面： 首页增加「新集数」和「继续播放」两个区域，更容易找到未收听或尚未听完的节目。

Apple TV App 增加个人资料 ：可以为家庭成员或儿童建立独立 profile，避免观看记录和推荐内容混在一起。

Apple TV 支持 Multiview：在支持的体育内容中，最多可同时观看四个直播画面。

系统代码还显示 Apple 可能在开发名为 AutoLock 的防抢夺功能：如果 iPhone 检测到手机可能被突然从手中抢走，或长时间处于解锁状态，可能自动锁定。不过这项功能在当前测试版中还不是可直接使用的设置，最终是否随 iOS 27.2 正式发布仍不确定。

目前没有证据显示第二个公开测试版带来大规模的界面变化；相较于首个 iOS 27.2 测试版，新增的用户可见功能有限，重点是进一步打磨健康 App、Siri 多语言和 FaceTime。另外，测试版可能出现耗电、发热、应用崩溃或兼容性问题，不建议安装在主要工作机上。