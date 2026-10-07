OpenAI 为 ChatGPT 新增自动年龄检测，未满 18 岁用户将自动开启青少年模式

IT之家 10 月 7 日消息，OpenAI 今日更新支持文档，宣布将自动检测年龄在 18 岁以下的用户，并为他们开启青少年版体验模式。

IT之家了解到，ChatGPT 青少年体验版体验模式包含额外的防护措施。这些防护措施可保障使用体验更安全，且适配对应年龄段用户。这些设置会限制部分敏感内容及特定类型的交互。

具体来说，ChatGPT 青少年体验版会审慎处理部分话题，减少显示暴力、血腥、性、恋爱等主题角色扮演等，以及宣扬极端审美标准、不健康饮食或身材羞辱的内容。

同时，ChatGPT 系统会使用年龄预测系统检测用户的大致年龄段。它会查看与你账户相关联的不同信号。例如，系统会参考你常讨论的话题、使用 ChatGPT 的时段、账户使用方式与频次，以及账户注册时长。即使用户在创建账户时提供了出生日期，系统仍可能会将账户标记为青少年。

如果用户被误判为青少年，可以申请年龄验证。OpenAI 将使用第三方公司 Persona 系统，要求用户提交实时自拍或身份证件。如果 Persona 确认用户已满 18 岁，ChatGPT 将移除青少年保护措施。该调整可能需要等待稍短时间才能完全生效。