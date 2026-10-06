消息称 OpenAI 洽谈 300 亿美元融资，阿联酋基金、贝莱德入局磋商

IT之家 10 月 6 日消息，据彭博社报道，知情人士透露，OpenAI 正在与来自阿联酋的多家投资基金（总部位于阿布扎比的 MGX 也在其中）展开磋商，希望由这些基金作为基石投资方，助力这家 ChatGPT 开发商完成一轮规模 300 亿美元（IT之家注：现汇率约合 2,014.34 亿元人民币）的融资。

其中一位知情人士称，这些阿联酋基金将会组建投资财团参与本轮融资。另有消息表示，几家阿联酋基金合计的出资规模最高可能达到 100 亿美元（现汇率约合 671.45 亿元人民币）。

知情人士还称，贝莱德集团（BlackRock Inc.）也正在洽谈，计划随同该财团一同参与本轮融资。知情人士同时表示，本轮融资仍在推进过程中，各项细节仍有可能发生变动。

据彭博社此前报道，OpenAI 计划至少募资 300 亿美元（现汇率约合 2,014.34 亿元人民币），投前估值约 1.4 万亿美元（现汇率约合 9.4 万亿元人民币）。该公司表示现阶段重心放在人工智能安全相关工作上，因此已经将首次公开募股（IPO）计划推迟至至少明年。OpenAI 上一轮融资发生在今年 3 月，融资总额 1,220 亿美元（现汇率约合 8,191.65 亿元人民币），估值为 8,520 亿美元（现汇率约合 5.72 万亿元人民币）。

OpenAI、Anthropic PBC 等头部 AI 企业此前就已经向资金雄厚的中东投资者寻求资金，以此满足前沿 AI 软件研发与运维所带来的巨额资本需求。

MGX 此前就已经参与过 OpenAI 以及 Anthropic 的融资轮次。彭博社消息显示，这家投资机构今年早些时候完成接近 500 亿美元（现汇率约合 3,357.23 亿元人民币）的募资，用于加快布局 AI 基础设施与相关技术。

知情人士透露，OpenAI 也已经和现有投资方加州大学捐赠基金展开沟通，邀约对方参与本轮融资。老股东 Thrive Capital 以及安德森‑霍洛维茨基金（Andreessen Horowitz）同样在商讨追加投资。

知情人士表示，和常规的风险融资不同，虽然目前尚未敲定领投方，但 OpenAI 已经直接向投资者给出 1.4 万亿美元（现汇率约合 9.4 万亿元人民币）这一投前固定估值。通常情况下，各家投资机构会提交投资条款，再与企业协商由谁来担任本轮领投方。