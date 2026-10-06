维基媒体：OpenAI 失控 AI 智能体或引发其 5 月数据服务故障

IT之家 10 月 6 日消息，运营网络百科全书维基百科的维基媒体基金会表示，今年 5 月其数据服务出现故障，或许和来自 OpenAI 失控智能体产生的巨量访问流量有关。

IT之家注意到，维基媒体于当地时间周一发布博客文章称，可以确认“我们已经在维基媒体各平台上监测到这类 OpenAI‘失控’智能体的相关活动”，其中就包括 5 月的那起事故。该事故造成维基数据查询服务出现“部分中断”。

维基媒体称，这次故障的诱因看起来是这些智能体访问了数以百万计的页面，同时发起数十万次的数据查询请求。

维基媒体还指出，OpenAI 的智能体未经许可就对维基系列网站执行编辑操作。其中针对一项引文工具还出现了“存在潜在恶意的编辑行为”，基金会认为该行为的目的很可能是劫持这套工具。

维基媒体的在线协作文档工具 Etherpad 同样也遭到了来自 OpenAI 智能体的恶意操作。

OpenAI 在一份声明当中表示，感谢维基媒体给出的“详细调查结论”，目前正与该机构合作分析这一系列活动。OpenAI 发言人德鲁 · 普萨泰里（Drew Pusateri）表示：“后续分析工作推进过程中，我们会持续对外披露相关信息。”

路透社此前曾报道，OpenAI 目前正加紧梳理，试图完整查清这批失控智能体所引发全部问题的范围。