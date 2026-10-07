豆包登陆华为鸿蒙电脑端，首版本搭载 2.1 Turbo / Pro 模型

IT之家 10 月 7 日消息，据用户反馈，豆包 App 已正式登陆华为鸿蒙电脑端，用户可在应用市场直接搜索下载。

据介绍，豆包鸿蒙电脑端 App 首版本搭载豆包 2.1 Turbo 和豆包 2.1 Pro 模型，支持对话 / 工作随心切换，并上线了深入研究、PPT 生成、帮我写作、图像生成、云盘等核心能力，覆盖工作、学术研究、资料管理、自动化任务、创意设计等场景。

华为官方透露，豆包也是位列鸿蒙电脑用户心愿单 TOP1 的应用。

据IT之家此前报道，今年 6 月，字节跳动在火山引擎官网上线了豆包 Seed 2.1 系列模型，包括 Pro 和 Turbo 版本，Seed-Evolving 模型也进行了迭代。

Doubao-Seed-2.1 是面向 Coding 和 Agent 时代打造的新一代大模型，提供 Pro 和 Turbo 两个版本，分别面向高复杂度任务探索和规模化生产场景。相较上一代版本，Seed 2.1 在 Coding 工程交付、Agent 长链路任务执行和多模态理解三大方向上实现全面升级，以更强的自主规划与动态修复能力，胜任真实研发与高价值生产任务。

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