曝华为 Mate 90 系列手机首销期销量超 27 万台，麒麟 9050 Pro 版“超大杯”占比约 40%

IT之家 10 月 7 日消息，据长期关注国内手机市场份额的数码博主 @RD观测 爆料，华为 Mate 90 系列手机首销期销量超 27 万台。
其中，华为 Mate 90 Pro 占比约 30%，华为 Mate 90 Pro Max（9050 Pro）占比约 40%，相较于上代有较大结构上的变化。
PS：第三方数据源，仅供参考。
首销期：首销日（12:08 开售）+ 后三天
据IT之家此前报道，在 10 月 1 日的华为 Mate 90 系列及全场景新品发布会上，华为年度旗舰 —— Mate 90 系列手机正式发布，全系搭载了韬定律芯片。
旗舰 τ 芯片：麒麟 9030（Mate 90）、麒麟 9035（Mate 90 Pro）；
逻辑折叠 τ 芯片：麒麟 9050（Mate 90 Pro Max）、麒麟 9050 Pro（Mate 90 Pro Max / RS 非凡大师）。
华为 Mate 90 标准版手机搭载麒麟 9030 旗舰 τ 芯片，通过软硬芯云垂直整合，整机性能提升 27%。相较上一代（麒麟 9020），麒麟 9030 的 CPU 性能提升 13%，GPU 性能提升 54%，NPU 性能提升 13%。
华为 Mate 90 Pro 手机首发搭载麒麟 9035 旗舰 τ 芯片，通过软硬芯云垂直整合，整机性能提升 20%。相较上一代（麒麟 9030），麒麟 9035 的 CPU 性能提升 11%，GPU 性能提升 10%，NPU 性能提升 51%。
华为 Mate 90 Pro Max 典藏版及 RS 非凡大师则搭载麒麟性能新巅峰、首款逻辑折叠 τ 芯片 —— 麒麟 9050 Pro，通过软硬芯云垂直整合，整机性能提升 31%。这枚芯片 CPU 支持 9 核 16 线程超线程技术，多核性能提升 23%、GPU 渲染性能提升 40%、NPU 性能提升 140%。
另外，Mate 90 Pro Max（12GB）搭载逻辑折叠 τ 芯片麒麟 9050。
关于华为 Mate 90 Pro Max 典藏版的日常体验情况，小伙伴们可移步至IT之家的首发体验视频了解更多信息。简单总结，新机在屏幕、性能、影像等方面都有着全面提升。
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