微软 10 月 Win11 累积更新前瞻：改善文件管理器、支持最大化打开应用等

IT之家 10 月 8 日消息，科技媒体 Windows Central 昨日（10 月 7 日）发布博文，前瞻了适用于 Windows 11 的 10 月累积更新（将于 10 月 13 日发布），盘点了值得关注的 7 项新功能 / 新特性。

适用版本方面，在 10 月补丁星期二活动日（10 月 13 日）中，微软计划面向 Windows 11 推送累积更新，覆盖 26H2、25H2 和 24H2 三个版本，不过 24H2 在接收本次更新后将结束支持。

一、文件管理器

在 10 月累积更新中，微软有望改善 Windows 11 文件管理器使用体验，用户确认网络警告后，可在“预览”窗格查看下载的 HTML 文件，PDF 文件将自动显示预览。IT之家附上相关图片如下：

10 月更新还将优化 Home 页面，可以记住用户展开或折叠了哪些部分，下次用户访问该页面时，就不必重新配置布局了。在“详细信息”窗格中，开发团队正在改进云文件的缩略图可靠性，并重新组织文件属性以便于查看。

二、“最大化打开应用”

微软还将推出一项名为“最大化打开应用”的新辅助功能，允许用户选择应用是否应始终以最大化模式启动。

该路径位于“设置 — 辅助功能 — 视觉效果”。启用后，系统会让应用默认以最大化窗口启动。

三、放大镜

新版放大镜支持更精细的缩放体验，用户现在可直接在工具栏输入精确的放大百分比来设置所需缩放级别。该公司正在重新设计界面间距，以便在工具栏上提供更大的空间，从而实现更一致的布局。

四、重映射 Copilot 按键

在支持“无操作”选项后，在 Windows 11 AI+ PC 设备上，微软扩展 Copilot 专属按键选项，现支持“右键菜单”和“右 Ctrl”选项。设置入口为“设置”>“蓝牙和其他设备”>“键盘”，在 Windows 11 自定义 Copilot 键。

五、小部件面板

在小部件功能中，该公司新增了一个“提示”小部件，提供有关操作系统的简短提示。

六、WinRE 支持 Wi-Fi

Windows 恢复环境（WinRE）将默认复用系统中已保存的 Wi-Fi 配置文件。设备进入恢复环境后，可减少重新配置网络的步骤。微软还加入远程恢复管理插件，支持 MDM 提供商管理。

七、其它变化

其他变化包括改进壁纸切换和多桌面幻灯片效果、优化蓝牙连接与音频处理、支持 DIB 图像和 Emoji 17.0。系统还将移除 PC 到 PC 迁移功能，并在自助服务终端模式下拦截更多快捷键。