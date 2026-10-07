微软 Win11 快速设置面板新增“移动设备”磁贴，方便用户访问已连接手机

IT之家 10 月 7 日消息，科技媒体 Windows Latest 今天（10 月 7 日）发布博文，报道称在 Windows 11 Build 26340.9596 预览版中，微软在快速设置（Quick Settings）新增“移动设备”磁贴，让用户更快从任务栏访问已连接的手机。

用户在连接手机到 Windows 11 PC 之后，不需要打开 Phone Link 应用或者在设置应用中查找，通过 Windows 键 + A 键组合键打开快速设置面板，可以看到已连接的手机。例如截图中显示已配对连接的 Galaxy A26。

用户点击箭头会打开“移动设备”页面，其中列出了您已关联的手机，底部还有一个“更多移动设备设置”链接和一个加号按钮。

选中手机后会展开三个按钮：“勿扰模式”、“音量”和“播放声音”，手机名称旁边还有一个“开启”开关和一个快捷方式图标。在当前的预览版中，您可以开启或关闭“勿扰模式”，控制手机铃声，以及播放声音来帮助查找丢失的手机。

如果没有关联手机，该磁贴只会显示“移动设备”，页面会显示“没有移动设备”，并提示在“设置”中连接一个移动设备。IT之家附上相关图片如下：

Windows 11 快速设置中新增的“移动设备”磁贴（手机连接前）。

如果没有连接手机，移动设备页面会提示您在“设置”中连接手机。

如果您尚未连接手机，快速设置界面也允许您通过打开“添加设备”对话框来添加手机。它还包含指向“设置”中“移动设备”页面的链接，方便您从简洁的控制界面切换到完整的设备管理选项。

如果您在电脑上关闭了移动设备，该图标会变成灰色，页面会显示“移动设备已关闭”，并提示您在“设置”中重新打开它。

当电脑上的移动设备功能关闭时，“移动设备”磁贴会变成灰色。

快速设置会在移动设备关闭后发出通知。