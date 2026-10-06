微软 Win11 五周年：全球超 10 亿用户背后，Win10 旧功能 / 特性回归、优化内存占用

IT之家 10 月 6 日消息，微软于 2021 年 10 月 5 日正式发布 Windows 11 系统，距今（2026 年 10 月 5 日）已满 5 周年，全球用户规模已突破 10 亿大关。

在适配升级方面，微软 Windows 11 系统只用了 1,576 天，就解锁 10 亿用户规模里程碑。IT之家注：Windows 10 系统用了 1,706 天，微软 Windows 11 系统提前 130 天（约 4 个月）解锁该成就，时间缩短约 7.62%。

在演进路线方面，Windows 11 上线初期，被不少用户诟病为“UI 焕新但功能倒退”，尤其是任务栏 / 开始菜单功能缺失、右键菜单简化导致效率下降等。但到 2026 年，微软明显转向“用户本位”的修补路线。

在最新推送的 Windows 11 26H2 系统中，用户把任务栏从底部移到顶部、左侧或右侧，提示与弹出会跟随任务栏位置自动适配；任务栏尺寸也可设为“小”，图标与高度同步缩小。

开始菜单方面，用户现在可分别控制“已固定 / 最近 / 全部”等区域，“推荐”改名为“最近”，并可隐藏账户名与头像以减少隐私暴露感。

Windows 搜索支持关闭网页与商店建议，用标签区分“应用 / 设置 / 文件 / 网页 / 商店”，并自动索引常用文件夹、容错拼写，让搜索结果更贴近本地使用场景。

性能方面，Windows 11 26H2 还优化文件管理器首页启动速度，“下载 / 文档”等常用文件夹会记住用户的视图与排序；搜索改为索引驱动，一致性更好。

底层重构方面，微软正在推动 WinUI 重塑诸多 Windows 11 原生体验，优化内存占用等。

安全和恢复方面，Windows 11 26H2 为受管设备默认开启“时间点还原”（本地还原点回滚），降低严重故障后的恢复门槛；微软还增强 Windows Hello 与安全组件，配合智能应用控制形成多层防护。

游戏体验方面，微软通过低延迟配置、扩展高级着色器交付 (ASD) 等，加快游戏启动速度。