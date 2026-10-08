戴尔推出 XPS 16 Creator Edition 笔记本：16 英寸触控屏、18 核 RTX Spark

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IT之家 10 月 8 日消息，戴尔今天（10 月 8 日）在 X 平台发布博文，宣布推出 XPS 16 Creator Edition 笔记本，配备英伟达 RTX Spark 平台芯片，32GB 内存 +512 GB 尺寸版本售价为 3,799.99 美元（IT之家注：现汇率约合 25,505 元人民币）。
规格方面，该笔记本配备 18 核英伟达 N1X 芯片，5,120 个 GPU 核心数量，配备 32GB LPDDR5X 统一内存以及 512GB PCIe SSD。
屏幕方面，该笔记本配备 16 英寸 3.2K（3200×2000）Tandem OLED 触控屏，120Hz 可变刷新率，标称 400 nits，支持 HDR True Black 600 与出厂校色（ΔE<2、100% DCI-P3、Pantone 验证）。
接口方面，配备 3×USB4（40Gbps，DP 2.1/PD）、HDMI 2.1、全尺寸 SDXC v7.1、3.5mm 耳机孔；无线为 Wi‑Fi 7 + Bluetooth 6.0。
尺寸方面，该笔记本厚约 17.8mm、重约 2.02kg（4.45 磅），CNC 铝合金 + 玻璃触控板；电池为 6 芯，容量约 99Wh。