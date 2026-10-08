美国 FCC 拟开放 800 MHz 频段供无人机使用，推动中频段频谱拍卖及 D2D 卫星直连业务

IT之家 10 月 8 日消息，美国联邦通信委员会（FCC）于当地时间 10 月 7 日公布了三项围绕无线连接的规则变更提案，计划在本月晚些时候进行投票。此次规则调整重点涉及卫星直连设备（D2D）、中频段频谱以及无人机通信。

据路透社报道，FCC 确认将于 10 月 29 日就推进新一轮无线频谱拍卖进行投票，以推动 D2D 服务发展，旨在推动手机等终端直接连接卫星，同时进一步释放频谱资源用于新型无线业务。

其中，FCC 首先提议改革现有 D2D 服务规则，以支持更加灵活的地面网络、卫星网络以及两者混合的商业模式。D2D 技术可以让智能手机在缺乏传统移动网络覆盖的区域直接与卫星通信，目前 SpaceX 等公司正在推进相关业务。

第二项提案是拍卖 25 MHz 中频段频谱，潜在用途包括灵活使用的地面无线网络、新型 D2D 业务以及地面与卫星混合网络。FCC 此次调整可能为亚马逊等希望进入卫星蜂窝通信领域的企业提供新的频谱资源。FCC 主席布伦丹 · 卡尔此前表示，未来几年美国还将推进多项频谱拍卖，预计相关拍卖收入可能超过 1,000 亿美元（IT之家注：现汇率约合 6,711.93 亿元人民币）。

SpaceX 目前已经通过收购 EchoStar 相关频谱资产推进卫星直连手机业务。路透社此前报道称，SpaceX 以 196 亿美元收购了 65 MHz 频谱资源，并计划将其用于基于 Starlink 的移动通信服务。FCC 近期也批准 SpaceX 进一步部署 Starlink 卫星。

此外，FCC 提议允许无人机使用 800 MHz 蜂窝频段。按照提案，如果最终获批，相关规则调整将为无人机开放约 50 MHz 频谱资源。目前无人机被禁止使用这一频段。

800 MHz 频段近年来也被用于卫星直连设备测试。Light Reading 此前报道称，FCC 曾临时批准 AST SpaceMobile 在 800 MHz 频段开展卫星直连手机测试，相关测试涉及得克萨斯州和马里兰州的指定区域。

相关阅读：