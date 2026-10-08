苹果和 LG 智能家居合作再曝 4 款摄像头新品，覆盖门铃、室内和户外场景

IT之家 10 月 8 日消息，消息源 @Ringo_tech 昨日（10 月 7 日）在 X 平台发布系列推文，分享了 4 款苹果和 LG 携手打造的智能家居产品，包括 LG 有线视频门铃、泛光灯摄像头、户外插电式摄像头和 LG 室内插电式摄像头。

LG 有线视频门铃是一款管状设备，配备一个主摄像头和一个向下倾斜的辅助摄像头。它通过 Wi-Fi 连接，支持 2.4GHz 和 5GHz 频段，并提供 WPA2、WPA3 和 Thread 安全协议。

泛光灯摄像头（LG Floodlight Cam）左右各配有一盏灯，包括红外 LED、环境光传感器窗口、麦克风组件和扬声器。支持双频 Wi-Fi（WPA2/WPA3），并配备 Thread 和 NFC 天线。

IT之家注：Floodlight Cam 指“泛光灯摄像头”，将安防摄像头与户外照明灯整合在同一设备中。它通常安装在住宅外墙、车库或庭院入口，通过摄像头监控区域，并利用灯管在夜间提供较大范围的照明。

户外插电式摄像头（LG Outdoor Cam Plug-In）配备球形关节支架和电源适配器。内置红外 LED 灯、环境光传感器窗口、麦克风组件和扬声器。产品采用 O 型圈和防水润滑脂进行密封，支持双频 Wi-Fi、WPA2/WPA3，并配备 Thread 和 NFC 天线。

室内插电式摄像头（LG Indoor Cam Plug-In）具有电机和齿轮机构，似乎可以提供垂直倾斜功能，包括霍尔集成电路元件、红外 LED、麦克风元件和扬声器。支持双频 Wi-Fi，具备 WPA2/WPA3 安全功能，并配备 Thread 和 NFC 天线。

以上图源：@Ringo_tech

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