OpenAI 首份青少年报告：日均使用不足 15 分钟，安全提醒机制遭质疑

北京时间 10 月 8 日，OpenAI 周三发布了首份青少年使用情况报告，称青少年用户平均每天使用 ChatGPT 的时间不足 15 分钟，连续使用超过 3 小时的青少年用户占比不到 2%。与此同时，第三方机构的测试对其家长安全提醒机制提出了质疑。

随着 AI 平台迅速普及，聊天机器人对青少年心理健康和成长安全的影响日益受到关注。OpenAI 表示，在出现休息提醒的青少年对话中，近半数用户在随后 5 分钟内暂停使用或结束了聊天。公司以此说明，其引导青少年合理使用产品的措施正在发挥作用。

OpenAI 还称，能够使用青少年专属版本的用户发送了更多与教育有关的消息，并使用学习可视化工具和“学习模式”（Study Mode）。公司计划增加大学申请规划工具，帮助学生梳理申请要求、截止日期及助学金申请步骤，同时推出学习卡片、更便捷的测验制作工具等功能。

OpenAI 于今年 8 月开始推出 ChatGPT 青少年模式。该模式根据用户提供的年龄信息，或在系统判断用户可能未满 18 岁时自动开启，支持家长控制，并限制涉及敏感话题的对话。

不过，非营利机构 Common Sense Media 周三发布报告称，当青少年账号进行涉及自杀、自伤或进食障碍的对话时，ChatGPT 青少年模式往往延迟通知家长，甚至没有发出通知。

这项研究基于十多个专门创建的测试账号。研究还发现，聊天机器人未能稳定地建议用户联系危机干预热线或寻求专业帮助。

OpenAI 发言人回应称，这些测试“未能准确反映”ChatGPT 青少年安全防护机制的运行方式。公司表示，出于安全及大规模服务运行方面的原因，家长与青少年账号完成关联、相关安全提醒功能生效，可能需要数小时。

“他们的大部分测试可能在家长控制功能完成激活之前，就已经开始并结束了。”该发言人表示。

Common Sense Media 则称，部分测试账号保持关联的时间已经足够长，另一些账号的关联时间不足，但所有测试账号都未收到及时提醒。该机构表示，只有那些积累了数周敏感话题对话记录的账号，才收到了通知。