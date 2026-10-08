索尼整合游戏与动漫，明年为 PS5 上线 Crunchyroll Hub 专属动漫中心

IT之家 10 月 8 日消息，索尼旗下的动漫平台 Crunchyroll 推出了新的 Crunchyroll Storyworks 部门。同时，索尼还宣布将动漫内容更深地整合进 PlayStation 5 生态。

PlayStation 总裁兼 CEO 西野秀明在索尼首届 Crunchyroll 动漫未来论坛上宣布，将于 2027 年春季在 PS5 主屏幕推出一个 Crunchyroll Hub 专属动漫中心，将动漫、漫改游戏以及 Crunchyroll 应用整合到一起。

Crunchyroll 总裁拉胡尔 · 普里尼则表示：“从 PlayStation 上的 Crunchyroll 会员，到即将推出的《对马岛之魂：奇谭》动漫系列，今天我们将与索尼互动娱乐的合作推进一步，在 PlayStation 上设立动漫中心。服务粉丝意味着在他们所在的地方与他们相遇。”

Crunchyroll Storyworks 部门将专注于与日本创意生态系统合作制作的动漫和真人改编作品。该部门将由索尼影视娱乐（SPE）五百旗头彻（Tohru Iokibe）领导，而他最近负责监督索尼影业和 PlayStation Productions 的 IP 加速计划。

据介绍，该部门将汇聚 Crunchyroll、Aniplex、日本创意界以及索尼影业的创意合作伙伴，为全球观众开发动漫故事。

公开资料显示，索尼公司 2021 年以 11.75 亿美元（IT之家注：现汇率约合 78.87 亿元人民币）收购美国 AT＆T 旗下动漫业务公司 Crunchyroll。Crunchyroll 自 PS5 于 2020 年以来便已通过独立应用登陆 PS5 平台，而新的 Hub 中心的目标是让 Crunchyroll 成为 PS5 用户主屏幕体验的有机组成部分。

索尼在公告中称：“动漫与游戏拥有深度参与且高度重叠的粉丝社区，新体验将把这两个世界在 PS5 上拉得更近。无论是资深动漫迷，还是通过喜爱的游戏、角色或世界开始接触某个系列的玩家，都将拥有一个专属空间来发现动漫和动漫改编游戏，并便捷访问完整的 Crunchyroll 应用。”

索尼影视娱乐董事长兼 CEO 拉维 · 阿胡贾表示：“动漫已成为全球文化力量，随着它的成长，我们有责任保护和放大其独特之处，同时始终将创作者的愿景置于核心。这就是 Storyworks 的目标。”

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