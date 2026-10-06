索尼音乐 9 月要求下架 26 万首 AI 伪造歌曲：阿黛尔等艺人被冒充，请求量较 3 月近乎翻倍

IT之家 10 月 6 日消息，金融时报（FT）昨日（10 月 5 日）发布博文，报道称索尼音乐已要求各数字平台删除超过 26 万首冒充其旗下艺人的 AI 生成曲目。

在数量方面，报道称是索尼音乐娱乐公司（Sony Music Entertainment）要求流媒体平台在 9 月底前下架超过 26 万首歌曲，这一数字几乎是 3 月底 13.5 万首的两倍。

索尼表示，这些曲目利用生成式 AI 深度伪造技术，在未经许可的情况下模仿旗下艺人的声音与形象。

索尼音乐全球数字业务总裁丹尼斯 · 库克（Dennis Kooker）表示，欺诈性流媒体播放量可能占音乐流媒体网站曲目总量的 10%。唱片公司高管估计，流媒体欺诈每年给行业造成的损失高达 22 亿美元（IT之家注：现汇率约合 147.72 亿元人民币）。

这些深度伪造曲目针对的艺人包括阿黛尔 (Adele）、布兰妮 · 斯皮尔斯（Britney Spears）、皇后乐队（Queen）和迈克尔 · 杰克逊（Michael Jackson）等当代及历史人物。

索尼称，这一问题是“生成式 AI 深度伪造曲目未经许可模仿我们艺人的声音和形象”，并表示这种做法“正在大规模发生，伤害艺人、误导乐迷，也破坏了 AI 的合乎伦理的使用”。

这家唱片公司对《金融时报》说：“我们将继续维护艺人的权利，并希望各平台迅速采取行动，防止相同内容再次出现。但这场斗争正变得越来越艰难。”

法国流媒体服务平台 Deezer 今年夏季披露，其平台平均每天上传 9 万首 AI 生成歌曲，占新音乐总量一半以上。Deezer 还发现，去年完全由 AI 生成的歌曲播放量中，高达 85% 存在欺诈行为。