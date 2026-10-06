首页
IT圈
最会买
设置
  • 日夜间
    随系统
    浅色
    深色
  • 主题色
首页 > 游戏之家>游戏快报

前 SIE 总裁肖恩 · 莱登谈索尼取消 PS 平台实体光盘：这是在伤核心玩家的心，对品牌声誉打击重大

2026/10/6 18:47:15 来源：IT之家 作者：潞源 责编：潞源
评论：

IT之家 10 月 6 日消息，据游戏媒体 VGC 今天报道，前索尼互娱（SIE）高管肖恩 · 莱登近日谈到，索尼 PlayStation 平台 2028 年 1 月起不再推出新游戏的实体光盘决定，认为这一决策对品牌名声来说打击重大。

莱登表示，他 2019 年离开索尼后不再了解公司如今的财务状况，但他认为停产实体盘并不是什么好主意。大多数玩家如今都选择数字游戏，仍然愿意购买实体游戏的玩家往往是最忠实、最狂热的一帮客户。

他对此解释称：“我确实认为大部分玩家喜欢数字下载。有人会说‘下载游戏比去商店买游戏方便。’但我觉得，数字游戏不再需要人挪到主机前面放光盘，只要按一下手柄就能开玩。但是在游戏领域，可能有 80% 的人选择数字，20% 的人选择实体。不管最终的比例究竟是多少，这两成玩家至关重要。”

“我的意思是，他们几乎是最忠实的核心玩家其中很多人甚至会买两份游戏，其中一份不开封只拿来收藏，另一份拿来玩。我们必须记住，玩家的核心驱动力之一就是收藏欲。我们是一群充满好奇心、喜欢收藏的人，也喜欢把自己的收藏展示出来。所以基于这些原因，我并不认同索尼的决定。”

莱登随后表示，全面数字化还会将游戏所有权争议摆到台面上。这种情况下，玩家往往会在脑子里想出最坏的结果，这可能损害索尼的品牌形象和声誉

下载IT之家APP，签到赚金币兑豪礼

相关文章

关键词：PlayStation肖恩 · 莱登索尼实体光盘

软媒旗下网站： IT之家 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 软媒手机APP应用 魔方 最会买 要知