前 SIE 总裁肖恩 · 莱登谈索尼取消 PS 平台实体光盘：这是在伤核心玩家的心，对品牌声誉打击重大

IT之家 10 月 6 日消息，据游戏媒体 VGC 今天报道，前索尼互娱（SIE）高管肖恩 · 莱登近日谈到，索尼 PlayStation 平台 2028 年 1 月起不再推出新游戏的实体光盘决定，认为这一决策对品牌名声来说打击重大。

莱登表示，他 2019 年离开索尼后不再了解公司如今的财务状况，但他认为停产实体盘并不是什么好主意。大多数玩家如今都选择数字游戏，仍然愿意购买实体游戏的玩家往往是最忠实、最狂热的一帮客户。

他对此解释称：“我确实认为大部分玩家喜欢数字下载。有人会说‘下载游戏比去商店买游戏方便。’但我觉得，数字游戏不再需要人挪到主机前面放光盘，只要按一下手柄就能开玩。但是在游戏领域，可能有 80% 的人选择数字，20% 的人选择实体。不管最终的比例究竟是多少，这两成玩家至关重要。”

“我的意思是，他们几乎是最忠实的核心玩家。其中很多人甚至会买两份游戏，其中一份不开封只拿来收藏，另一份拿来玩。我们必须记住，玩家的核心驱动力之一就是收藏欲。我们是一群充满好奇心、喜欢收藏的人，也喜欢把自己的收藏展示出来。所以基于这些原因，我并不认同索尼的决定。”

莱登随后表示，全面数字化还会将游戏所有权争议摆到台面上。这种情况下，玩家往往会在脑子里想出最坏的结果，这可能损害索尼的品牌形象和声誉。