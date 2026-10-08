特朗普将向马斯克、黄仁勋、苏姿丰、纳德拉等科技高管颁发国家奖章

IT之家 10 月 8 日消息，据 CNBC 今日报道，美国总统特朗普将在当地时间周四的科学峰会上向包括埃隆 · 马斯克和迈克尔 · 戴尔在内的多位顶尖科技高管颁发国家奖章。

CNBC 援引白宫消息称，SpaceX 和特斯拉 CEO 埃隆 · 马斯克、谷歌联合创始人谢尔盖 · 布林、英伟达 CEO 黄仁勋、AMD CEO 苏姿丰将被授予国家科学奖章。

此外，戴尔公司创始人迈克尔 · 戴尔、微软 CEO 萨提亚 · 纳德拉将被授予国家技术与创新奖章。

白宫助理新闻秘书 Liz Huston 在一封电子邮件声明中表示：“美国政府感谢这些在科学和技术领域杰出领袖的贡献。这些获奖者正在帮助确保美国继续引领全球创新。”

此次峰会距离特朗普主持聚焦 AI 的白宫午宴刚刚过去一周多，午宴中包括多位高管及业内人士。特朗普在午宴后告诉记者，他与科技领袖签署了一份“具有道德约束力”的文件，当时关于放缓 AI 模型开发的呼声达到了高潮。

报道提到，马斯克是特朗普 2024 年选举周期中最大的资金支持者，捐赠超过 2.9 亿美元（IT之家注：现汇率约合 19.47 亿元人民币），随后作为特朗普政府的特别政府雇员，领导了削减联邦劳动力的行动。

谢尔盖 · 布林曾出席特朗普的就职典礼，并于 2025 年向共和党全国委员会捐赠了数十万美元。

黄仁勋向建设特朗普白宫宴会厅的基金捐款，英伟达为特朗普就职典礼捐赠了 100 万美元（现汇率约合 671.2 万元人民币）。

迈克尔 · 戴尔是特朗普的长期捐助者。他与妻子苏珊共同承诺投入 62.5 亿美元（现汇率约合 419.53 亿元人民币），设立特朗普账户，旨在为美国儿童开启储蓄。AMD 也在为特朗普基金做出贡献。

根据最近披露的信息，特朗普在今年 7 月买卖了 SpaceX、特斯拉、英伟达、微软、AMD 和谷歌母公司 Alphabet 的股票。