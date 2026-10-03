宝马入门车型确认“来电”，新世代 i1 将于 2028 年问世

IT之家 10 月 3 日消息，当地时间 9 月 30 日，据外媒 BMW Blog 报道，宝马传闻已久的入门级电动汽车终于得以确认。新车预计命名为宝马 i1，将于 2028 年面向欧洲推出，并成为宝马价格最低的新世代车型。

据知情人士透露，新车内部代号“NB0”，将采用五门掀背车造型。宝马预计会以 i1 的名称推出新车，与燃油版宝马 1 系并行销售，不过两者并非同一平台的衍生车型。i1 将采用纯电专用平台，并重新采用宝马入门级车型曾经坚持的后驱布局。

▲ 第四代宝马 1 系

按照目前掌握的信息，i1 有望像前两代宝马 1 系一样采用后轮驱动。入门版 i1 将采用后驱，高配车型则不排除用上 xDrive 双电机四驱系统的可能。

宝马预计会把 i1 安排在纯电 MINI Cooper 与宝马 iX1、iX2 之间。此外，MINI 未来也有望采用宝马新世代技术，并推出后驱车型。

i1 推出后，燃油版宝马 1 系不会马上退出市场。据称，现款 F70 代 1 系五门掀背车将生产至本世纪 30 年代初，或于 2032 年下半年停产。若时间表准确，F70 在生命周期内预计还会经历一次中期改款或其他调整。

据悉，一款紧凑型纯电四门轿跑也在开发中。新车内部代号“NB8”，计划在 2030 年前后推出，可以看作 i1 的轿车版。届时，i1 与 i2 之间的关系将类似目前宝马 1 系与 2 系四门轿跑车，均采用新世代纯电平台。

IT之家从报道中获悉，此前宝马已明确表态，i1 将主销欧洲市场。