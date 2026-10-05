宝马中国 2027 年产品规划路线图曝光：iX1 长轴距版与 3 系长轴距版有望同期亮相

IT之家 10 月 5 日消息，宝马在 2026 资本市场日活动的相关文件中披露了一张面向中国市场的产品路线图，其中展示了数款身披伪装车衣、计划于 2027 年底前登陆中国市场的神秘车型。

这张路线图并未标注具体车型名称，但结合宝马当前的产品规划，BMWBlog 对其中的蒙布车型给出了若干推测。

已明确出现在路线图中的车型包括：iX3 长轴距版将于 2026 年第四季度推出；2027 年第一季度，i3 长轴距版、新款 7 系及纯电版 i7、全新 X5 以及纯电版 iX5 将密集上市。

2027 年第二至第四季度，还将有四款新车陆续发布，但宝马未公开具体车型。2028 年另有五款全新车型计划登陆中国市场。

对于 2027 年尚未公布的蒙布车型，BMWBlog 推测可能包括新一代 iX1 长轴距版。该车型全球标准轴距版底盘代号为 NB5，专供中国市场的加长版代号为 NB6，两款均为真正意义上的换代车型，将切换至纯电专属平台并采用后驱布局，搭载第六代 BMW eDrive 电驱系统和圆柱电芯，续航与能效预计将有显著提升。NB5 预计于 2027 年推出，NB6 有望同期进入中国市场。IT之家后续将保持关注。

另一款可能隐藏其中是新一代 3 系长轴距版。全球版 3 系代号 G50 刚刚发布，中国市场的加长版代号为 G58，燃油动力，将与纯电 i3 同台销售。

据 BMWBlog 报道，G58 预计于 2027 年 4 月在华晨宝马沈阳工厂投产，初期推出 325L 和 330L 两个型号，均搭载 B48 系列 2.0T 发动机但功率调校不同。

此外，现款 5 系 / i5 的长轴距版本也预计在 2027 年迎来中期改款，融入 Neue Klasse 新世代设计语言与技术。据汽车之家报道，当前一代 G60 5 系或将在 2027 年 3 月改款，国产长轴 G68 稍晚于 2027 年 5 月跟进。

至于第四款蒙布车型，BMWBlog 认为可能是新世代 iX4，也可能是宝马已确认将于 2027 年推出的首款 BMW ALPINA 车型。消息人士称，首款 ALPINA 量产车将以 7 系为基础打造，内部代号为 G72 而非 G70，预计提供不止一种动力版本，与 ALPINA 历史上仅提供单一 B7 版本的做法有所不同。

在市场战略层面，宝马计划到 2029 年底在中国销售车辆的本土化生产比例达到 95%，并启动向东南亚市场的出口业务。届时长轴距版本将不再是中国市场专属，而成为全球化产品策略的一部分。