降本增效：宝马将提高通用零部件使用比例，减少定制零部件

IT之家 10 月 6 日消息，据 bmwblog 今日报道，为削减成本、提升效率，宝马计划在其整车制造中大幅提高标准化零部件的使用比例。

为提升自身竞争力，宝马正寻求借鉴中国汽车产业的发展策略。这家德国汽车制造商计划大幅提升标准化现货零部件的采用率，不再为每款车型单独开发专用零部件。其目标非常明确：在坚守宝马核心品牌基因的前提下，降低成本、加快研发周期并提高利润率。

该公司预计，到 2032 年，标准化零部件将在其约 800 亿欧元（IT之家注：现汇率约合 6,023.16 亿元人民币）的年度采购预算中占据最大份额。与此同时，宝马计划将专用零部件的使用比例削减一半。

各大汽车制造商早已在广泛共享零部件，涵盖传感器、电子控制模块以及变速箱等机械部件。其核心差异在于，宝马计划更深度地依赖由供应商依据行业通用标准研发、并向多家车企同时供货的标准组件。

宝马新任首席执行官米兰 · 内德利科维奇（Milan Nedeljković）表示：“市场上已经存在非常成熟且值得信赖的行业标准，弃之不用将是极其错误的决策。”

宝马强调，这绝不意味着旗下车型会突然退化成“乐高积木式的模块拼凑”。该公司声明，扩大标准化零部件的采用率不会牺牲产品质量、机械性能或宝马固有的品牌辨识度。

零部件通用化仅仅是宝马更大规模降本增效举措中的一环。宝马近期公布了多项规划，包括精简车型衍生版本、停产 2 系多功能旅行车且不设后续迭代车型，并在 2027 年年中前将相关业务部门及管理岗编制精简 20%。

针对中国市场，宝马也推出了专门的提效方案。宝马计划到 2030 年，其在中国市场销售的车辆中，至少有 95% 实现本土化生产与专属适配研发。此外，该公司还在评估将中国工厂生产的车型出口至其他东南亚市场的可行性。

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