惠普战 66 Air 商务轻薄本上架："Wildcat Lake" + OLED，到手 5099.15 元起

IT之家 10 月 8 日消息，HP（惠普）现已在电商平台上架搭载战 66 Air (ZHAN66 14 Air G2i) 商务轻薄笔记本电脑。其基于第 3 代英特尔酷睿处理器 "Wildcat Lake"，配备 OLED 屏幕。

战 66 Air 采用三面铝合金机身，最薄处仅 8.38mm，起始质量 1.19kg，支持近 180° 开合；屏幕分辨率 2880×1800、刷新率 120Hz、亮度 500nits、色域 100% DCI-P3，覆盖高强度玻璃；内置 70Whr 电池。

这一机型拥有背光键盘、大尺寸触控板、双扬声器、双阵列麦克风、FHD HDR IR 摄像头；支持 Wi-FI 6E & 蓝牙 5.3；提供 2 个全功能 USB-C 10Gbps、2 个 USB-A 5Gbps、1 个 3.5mm 二合一音频插孔。

HP 战 66 Air 提供三档配置，10 月 12 日 20:00 发售，价格情况如下：

酷睿 5 处理器 320 + 16GB + 512GB：建议零售价 6499 元，最终到手价 5099.15 元；

酷睿 5 处理器 320 + 16GB + 1TB：建议零售价 7499 元，最终到手价 5949.15 元；

酷睿 7 处理器 350 + 32GB + 1TB：建议零售价 9999 元。

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