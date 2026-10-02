惠普宣布基于 "Wildcat Lake" 的 OmniBook 5 14、ProBook 4 G2iS 14 笔电

IT之家 10 月 2 日消息，HP（惠普）当地时间 1 日宣布了基于第 3 代英特尔酷睿处理器 "Wildcat Lake" 的 OmniBook 5 14、ProBook 4 G2iS 14 两款轻薄笔记本电脑，分别面向家用与商用市场。

▲ OmniBook 5 14

OmniBook 5 14 采用铝合金机身，薄至 11.77mm、轻至 1.16kg，支持 180° 开合，可选 2.5K OLED 触屏，提供 2 个全功能 USB-C，拥有 FHD IR 摄像头、双麦克风，音频系统由 Poly 调校并得到 DTS: X Ultra 认证。

其可选烟银、星光蓝、牡丹粉、柔和蜜露 4 种配色，起始价格为 699.99 美元（现汇率约合 4,700 元人民币），预计将于十月上市。

▲ OmniBook 5 14

另一方面，ProBook 4 G2iS 14 是惠普最薄的商务本，铝制机身厚度仅有 12mm，内置 70Whr 电池，起始质量 2.6 磅（IT之家注：约 1,179 克）。其配备 14" 2.8K 120Hz OLED 屏幕，色域覆盖 100% DCI-P3。

▲ ProBook 4 G2iS 14

其可选日蚀灰、大气蓝、雾银 3 种配色，预计将于 11 月上市。