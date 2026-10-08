绝不和解：佛罗里达州坚持起诉 Meta，要求旗下平台加强青少年保护措施

IT之家 10 月 8 日消息，据路透社报道，当地时间 7 日，美国佛罗里达州请求州法院法官下令，要求 Instagram 和 Facebook 调整平台，加强对年轻用户的保护。

美国多数州通过全面和解协议解决了类似指控，佛州仍坚持起诉两个平台的母公司 Meta，指控公司损害青少年。

佛州总检察长詹姆斯 · 厄斯迈尔向帕斯科县法院申请临时禁令，要求 Meta 识别并清退州内未满 14 岁的用户，将州内青少年每天使用所有应用的合计时长限制为两小时，并关闭自动播放、无限滚动等功能。

佛州要求上述措施立即生效，并在诉讼期间持续执行。

Meta 一名发言人在声明中回应，公司与几乎所有其他州达成和解后，佛州应着力推动其他平台采取行动。“总检察长应当把纳税人的钱用来推动 YouTube 和 TikTok，让佛州家长有更多管理工具，保护青少年。诉讼持续多年后，他却选择申请毫无依据的临时禁令，我们对此感到遗憾。”

佛州指控 Meta 明知平台会让年轻用户成瘾，仍有意如此设计，并就平台的安全性误导消费者。美国各州提起了数十宗类似诉讼，佛州诉讼是其中之一。

8 月，Meta 与全美其他 48 个州及华盛顿特区达成和解，同意支付最高 180 亿美元（IT之家注：现汇率约合 1,208.24 亿元人民币），并针对旗下平台的青少年用户作出调整。

Meta 声称，公司一直努力保护平台上的青少年用户，同意和解并不代表承认存在不当行为。赔款总额约相当于公司三至四个月的利润，或一个月的营收。

佛州在申请中称，和解无异于轻轻打一下手板，企业会满不在乎地把赔款当作经营成本，无论如何都无法阻止同样的行为再次发生。

厄斯迈尔要求采取的措施，比 Meta 在和解协议中接受的措施更严格。青少年用满规定时长后，消息功能也必须停用；Meta 还不得向青少年展示广告。

厄斯迈尔办公室认为，Meta 同意在和解协议中调整平台，说明佛州要求的调整可以做到。