索尼向 Meta 转让 419 项 XR 专利，或缩减相关硬件业务

IT之家 10 月 5 日消息，据韩媒 ZDNET Korea 今日报道，索尼向 Meta 转让了 419 项（该媒体此前报道为 418 项，后更正为 419 项）扩展现实 XR 专利。外界分析认为，索尼此举意在缩减其 XR 硬件业务，Meta 则借此进一步扩充了自身的专利组合。

IT之家注意到，据美国专利商标局 10 月 5 日披露的信息，索尼在过去的 6 月至 9 月期间，已向 Meta 转让了 43 项美国 XR 专利。这 43 项专利涵盖虚拟现实 VR、增强现实 AR、混合现实 MR 等扩展现实领域，以及头戴式显示器系统的相关核心技术。

报道称，预计后续完成权属变更的专利数量还将进一步增加。根据双方于 2025 年 12 月签署的确认转让证书协议，转让涉及的全球专利共计 419 项。其中，美国专利占 180 项；其余 239 项则为在日本、中国、韩国及欧洲等地提交申请的同族专利。

索尼向 Meta 大量转让 XR 专利，被看作是意图缩小 XR 硬件业务。苹果于 2023 年发布、2024 年正式发售的首款混合现实设备 Apple Vision Pro，其搭载的硅基有机发光二极管 OLEDoS 显示屏此前由索尼独家供应；然而，索尼曾明确拒绝过苹果提出的“扩充 OLEDoS 产能”的要求。

OLEDoS 是一种在硅基底上蒸镀 OLED 的微显示技术，索尼一直处于该项技术研发的主导地位。在索尼拒绝苹果的增产要求后，当时半导体与显示行业普遍分析认为，索尼对于扩大 OLEDoS 相关的硬件业务态度消极。